Deficitul bugetar (diferența dintre cheltuieli și venituri) din zona euro a scăzut de la 3,5% din PIB în 2023 la 3,1% în 2024. În Uniunea Europeană (UE), deficitul a scăzut de la 3,4% la 3,1%. România a avut anul trecut cel mai mare deficit din blocul comunitar.

În 2023, aproape toate țările din Uniunea Europeană (UE) au avut deficit bugetar, cu excepția câtorva care au avut chiar surplusuri: Danemarca – 4,5% surplus, Cipru – 4,1%, Irlanda – 4%, Grecia – 1,2%, Luxemburg – 0,9%, Portugalia – 0,5%.

Cele mai mari deficite au fost în: România – minus 9,3% din PIB, Polonia – minus 6,5%, Franța – minus 5,8%, Slovacia – minus 5,5%.

În total, 12 țări membre au avut deficite mai mari sau egale cu 3% din PIB (limita stabilită de regulile europene).

Eurostat a publicat aceste cifre pentru anii 2021–2024, bazându-se pe datele trimise de statele membre în a doua raportare din 2025, pentru aplicarea regulilor privind „deficitul excesiv”. România se află în această procedură încă din 2020, adică are un deficit prea mare de mai mult timp.

La finalul anului 2024, datoria guvernamentală (banii datorați de stat) reprezenta: 87,1% din PIB în zona euro, față de 87% în 2023, 80,7% din PIB în UE, față de 80,5% în 2023. Cele mai mici datorii raportate la PIB au fost în: Estonia – 23,5%, Bulgaria – 23,8%, Luxemburg – 26,3%, Danemarca – 30,5%, Suedia – 34%, Lituania – 38%.

În schimb, 12 țări aveau datorii mai mari de 60% din PIB, cele mai ridicate fiind în: Grecia – 154,2%, Italia – 134,9%, Franța – 113,2%, Belgia – 103,9%, Spania – 101,6%.

Anul trecut, în zona euro, statul a cheltuit echivalentul a 49,5% din PIB și a încasat 46,4% din PIB. În Uniunea Europeană (UE), cheltuielile au fost 49,2%, iar veniturile 46% din PIB. Atât cheltuielile, cât și veniturile statelor membre și zona euro au crescut față de 2023.

În România, datoria statului a ajuns la 54,8% din PIB în 2024, față de 49,3% în 2023 și 48,1% în 2022. Deficitul (adică diferența dintre cheltuieli și venituri) a fost de 9,3% din PIB în 2024, mai mare decât 6,7% în 2023 și 6,5% în 2022.

Produsul Intern Brut (PIB) al României a fost de aproape 1.760 miliarde lei în 2024, față de 1.590 miliarde lei în 2023 și 1.384 miliarde lei în 2022, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).