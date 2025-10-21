Formularul A1 a fost folosit de aproape 90.000 de angajați români în 2023
În anul 2023, aproximativ 90.000 de angajați români au beneficiat de formularul A1, ceea ce reprezintă în jur de 1,1% din totalul forței de muncă. Acest document atestă faptul că, în perioada în care lucrează temporar într-un alt stat din UE, SEE sau Elveția, aceștia rămân asigurați în România.
În sectoare precum construcțiile, transportul rutier sau serviciile tehnice (montaj, întreținere, instalații), formularul A1 este adesea verificat în cadrul controalelor, fiind un document solicitat frecvent pentru a demonstra asigurarea în România.
Neobținerea formularului A1 poate atrage sancțiuni considerabile, variind de la câteva sute până la sute de mii de euro, afectând atât compania românească, cât și, în anumite situații, partenerul din statul în care se desfășoară activitatea.
Situațiile în care formularul A1 este obligatoriu
Formularul A1 este necesar în situații variate în care angajații români lucrează temporar în străinătate, de exemplu:
-
un șofer care efectuează transport de marfă din România către Germania;
-
muncitori dintr-o firmă de construcții care ridică o clădire în Franța;
-
un inginer IT trimis de o multinațională din București pentru implementarea unei soluții software la sediul unui client din Spania;
-
un ghid turistic care însoțește turiști români într-un circuit de o săptămână prin Europa Occidentală;
-
un tehnician de service care realizează montaj sau reparații la un client din Italia;
-
un consultant sau expert financiar care desfășoară un audit la un client din Belgia.
În aceste situații, formularul A1 trebuie solicitat de la Casa Națională de Pensii Publice înainte de deplasarea în străinătate și pus la dispoziția autorităților din țara în care angajatul își desfășoară temporar activitatea.
Amenzile sunt diferite în funcție de țară
În Italia, sancțiunile pentru neprezentarea documentelor sunt clare: neînaintarea declarației inițiale atrage amenzi între 180 și 600 de euro pentru fiecare angajat, iar absența documentelor necesare, inclusiv a formularului A1, poate ajunge la 600–3.600 de euro.
În cazurile cele mai severe, precum în Spania sau Germania, încălcările repetate pot genera amenzi uriașe, care pot ajunge la 500.000 de euro sau chiar depăși 900.000 de euro.
De regulă, răspunderea revine firmei românești, care suportă amenda. Totuși, în Franța, absența formularului A1 poate atrage sancțiuni și pentru beneficiarul local care angajează temporar lucrătorii.
Formularul A1 indică exclusiv legislația de asigurări sociale aplicabilă și nu exonerează angajatorul de respectarea celorlalte obligații locale, precum notificările în registrele muncii, respectarea normelor privind salariul și timpul de lucru sau păstrarea documentelor la locul de muncă.
-
Austria
-
Control: notificarea prealabilă și documente salariale (inclusiv A1)
-
Amenzi: până la €20.000 (documente), €40.000 recidivă; sub-remunerare gravă > €100.000
-
Dacă lipsește A1: se pot accepta dovezi provizorii (ex. dovada depunerii dosarului)
-
-
Belgia
-
Control: declarația LIMOSA și alte documente
-
Amenzi: mii sau zeci de mii € per lucrător (nivel 4)
-
Dacă lipsește A1: posibilă trimitere ulterioară prin IMI în 8 săptămâni
-
-
Franța
-
Control: prezentarea A1 la cerere
-
Amenzi: €3.925 per lucrător (2025)
-
Dacă lipsește A1: dacă se arată dovada depunerii dosarului → 2 luni pentru a prezenta A1
-
-
Germania
-
Control: notificarea începerii activității, respectarea salariului minim, alte documente
-
Amenzi: până la €500.000 (grave), până la €30.000 (alte încălcări)
-
Dacă lipsește A1: se poate trimite ulterior; altfel, se pot cere contribuții în Germania
-
-
Italia
-
Control: declarația prealabilă, reprezentant local, dosar în italiană (inclusiv A1)
-
Amenzi: €180–€600 (declarație inițială), €2.400–€7.200 (referent), €600–€3.600 (documente lipsă)
-
Dacă lipsește A1: se acordă termen ulterior; întârzierea atrage amendă
-
-
Olanda
-
Control: notificarea prealabilă și documente salariale
-
Amenzi: €1.500–€4.500 (notificare), €8.000 (documente lipsă)
-
Dacă lipsește A1: amendă
-
-
Spania
-
Control: notificări/documente, respectarea drepturilor minime
-
Amenzi: €2.451–€49.180 (grave), €49.181–€983.736 (foarte grave)
-
Dacă lipsește A1: de regulă se solicită completări
-
-
Suedia
-
Control: notificare detașare + persoană de contact
-
Amenzi: SEK 20.000 per abatere
-
Dacă lipsește A1: termen stabilit în decizie; neconformarea → amendă
-