În anul 2023, aproximativ 90.000 de angajați români au beneficiat de formularul A1, ceea ce reprezintă în jur de 1,1% din totalul forței de muncă. Acest document atestă faptul că, în perioada în care lucrează temporar într-un alt stat din UE, SEE sau Elveția, aceștia rămân asigurați în România.

În sectoare precum construcțiile, transportul rutier sau serviciile tehnice (montaj, întreținere, instalații), formularul A1 este adesea verificat în cadrul controalelor, fiind un document solicitat frecvent pentru a demonstra asigurarea în România.

Neobținerea formularului A1 poate atrage sancțiuni considerabile, variind de la câteva sute până la sute de mii de euro, afectând atât compania românească, cât și, în anumite situații, partenerul din statul în care se desfășoară activitatea.

Formularul A1 este necesar în situații variate în care angajații români lucrează temporar în străinătate, de exemplu:

un șofer care efectuează transport de marfă din România către Germania;

muncitori dintr-o firmă de construcții care ridică o clădire în Franța;

un inginer IT trimis de o multinațională din București pentru implementarea unei soluții software la sediul unui client din Spania;

un ghid turistic care însoțește turiști români într-un circuit de o săptămână prin Europa Occidentală;

un tehnician de service care realizează montaj sau reparații la un client din Italia;

un consultant sau expert financiar care desfășoară un audit la un client din Belgia.

În aceste situații, formularul A1 trebuie solicitat de la Casa Națională de Pensii Publice înainte de deplasarea în străinătate și pus la dispoziția autorităților din țara în care angajatul își desfășoară temporar activitatea.

În Italia, sancțiunile pentru neprezentarea documentelor sunt clare: neînaintarea declarației inițiale atrage amenzi între 180 și 600 de euro pentru fiecare angajat, iar absența documentelor necesare, inclusiv a formularului A1, poate ajunge la 600–3.600 de euro.

În cazurile cele mai severe, precum în Spania sau Germania, încălcările repetate pot genera amenzi uriașe, care pot ajunge la 500.000 de euro sau chiar depăși 900.000 de euro.

De regulă, răspunderea revine firmei românești, care suportă amenda. Totuși, în Franța, absența formularului A1 poate atrage sancțiuni și pentru beneficiarul local care angajează temporar lucrătorii.

Formularul A1 indică exclusiv legislația de asigurări sociale aplicabilă și nu exonerează angajatorul de respectarea celorlalte obligații locale, precum notificările în registrele muncii, respectarea normelor privind salariul și timpul de lucru sau păstrarea documentelor la locul de muncă.