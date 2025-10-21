De la promisiuni fantastice, la furt de identitate digitală

Dacă în trecut metodele clasice de fraudă presupuneau abordări directe și oferte prea bune ca să fie adevărate, astăzi ne confruntăm cu tot mai multe înșelătorii moderne, ambalate într-un limbaj profesionist și o imagine aparent credibilă.

Vorbim despre un fenomen și mai perfid, tot din categoria păcălelilor online, și anume: impersonificarea. Pe scurt, escrocii se ascund în spatele identității unor oameni reali, de încredere, care chiar activează în domeniul financiar sau al educației în investiții. Astfel câștigă rapid încrederea victimelor și le pot manipula cu ușurință.

Asta a pățit și George Statie, fondatorul Trading Busters, care activează de ani de zile în mediul online. Deși are un singur cont oficial de TikTok, există zeci de alte conturi false care îi folosesc numele, poza de profil și conținutul, uneori la virgulă. Scopul acestor conturi nu este doar atragerea urmăritorilor, ci abordarea directă a victimelor prin mesaje private, în care li se promite acces la programe exclusive sau ponturi sigure în schimbul unor sume de bani. Din păcate, există deja cazuri documentate în care oamenii au pierdut sute sau chiar mii de euro după ce au intrat în dialog cu astfel de conturi, convinși fiind că discută chiar cu George.

„Le spun mereu oamenilor pe rețelele sociale că aceste conturi false nu au nicio legătură cu mine și îi încurajez să le dea Block și Report, ca să prevenim situații neplăcute. Eu nu trimit niciodată mesaje private în care să cer bani și nu promit nimănui că voi tranzacționa în locul lui pentru a împărți profitul”, subliniază George.

Cum funcționează, de fapt, această fraudă?

Totul începe cu un cont fals, creat special pentru a imita și copia în detaliu profilul unei persoane reale. Nume identic, fotografie copiată, descriere asemănătoare. La prima vedere, pare totul legitim. Escrocul începe apoi să publice conținut video furat de pe contul original, exact în același stil, pentru a construi rapid credibilitate.

După câteva zile, săptămâni sau chiar luni de activitate, scammerul trece la pasul următor: mesajele directe. Sub pretextul unei oportunități speciale, urmăritorii sunt invitați să înceapă o colaborare, să acceseze un program exclusiv sau să investească într-o idee care pare sigură. Tonul este personal, convingător și construit cu grijă, exact cât trebuie pentru astfel încât cineva să creadă că discută cu o persoană de încredere.

De aici, totul se desfășoară rapid. Se cer bani, date personale sau acces la conturi. Uneori discret, alteori direct. Iar când „oferta” a fost acceptată și scammerul a obținut ce voia, contul dispare sau își blochează victima.

Ce face această metodă atât de periculoasă e faptul că se bazează pe încredere, dar nu pe cea construită de scammer, ci pe cea deja existentă între victimă și persoana reală căreia i s-a furat identitatea.

Mai grav e că victimele nu sunt, așa cum s-ar crede, oameni naivi sau fără experiență online. Dimpotrivă. Mulți dintre cei păcăliți sunt oameni care, în mod normal, știu să recunoască un fals. Dar într-un moment de grabă sau încredere automată, chiar și cei mai raționali pot cădea într-o astfel de capcană.

Iar scammerii știu asta. Tocmai de aceea se folosesc de un limbaj profesional, de elemente vizuale convingătoare și de identitatea unor oameni deja validați public. E o păcăleală care funcționează tocmai pentru că pare atât de credibilă.

Ce poți face ca să nu fii următoarea victimă?

Deși scammerii devin din ce în ce mai buni la a părea legitimi, există câteva semnale de alarmă care ar trebui să ridice imediat suspiciuni. Nu trebuie să fii expert ca să te protejezi. E suficient să fii atent, sceptic și să nu iei de bun tot ce vezi online.

Iată câteva reguli simple care pot face diferența:

Verifică sursa : Intră pe site-ul oficial sau pe conturile sociale verificate ale persoanei sau companiei respective.

Fii sceptic cu mesajele pe care le primești în inbox : Persoanele serioase din industrie nu îți vor trimite niciodată un mesaj direct să-ți ceară bani și nici nu îți vor promite profituri rapide.

Caută dovezi externe : Review-uri, testimoniale video, mențiuni în presa oficială. Orice care ar putea să te ajute să tragi o concluzie sigură.

Folosește gândirea critică : Dacă ceva sună prea bine ca să fie adevărat, probabil chiar așa e. Așa că nu te lăsa impresionat de toate promisiunile de pe internet.

Responsabilitatea nu cade doar pe umerii celor care pot fi păcăliți. Și cei care activează public în zona financiară au datoria de a-și proteja comunitățile, de a semnala rapid conturile false și de a încuraja o cultură a vigilenței. Chiar dacă platformele sociale nu reacționează întotdeauna imediat, ele pot deveni parte din soluție atunci când primesc semnale clare și repetate.

În acest context, proiecte precum Trading Busters aduc o contribuție importantă în educarea publicului. Comunitatea care reunește peste 25.000 de traderi din întreaga lume promovează transparența și gândirea critică. Iar George este unul dintre puținii traderi și creatori de conținut din sfera day trading-ului din România care și-a asumat încă de la început o poziție clară: fără promisiuni exagerate, fără iluzii vândute pe repede înainte. Comunitatea pe care a construit-o pune accentul pe decizii raționale, bazate pe date, nu pe impuls și încearcă să contrabalanseze haosul informațional și avalanșa de experți autodeclarați din mediul digital.

Educația financiară rămâne cea mai bună formă de autoapărare digitală

Într-un mediu online unde identitățile pot fi furate, promisiunile false circulă liber și escrocii se perfecționează constant, singura barieră reală este nivelul de cunoaștere al fiecăruia. Domeniul financiar nu este un teren de joacă și nici un spațiu pentru experimente hazardate, ci un domeniu care cere disciplină, răbdare și atenție. A înțelege cum funcționează piața, a învăța să verifici informațiile și a nu te lăsa prins de mirajul câștigurilor facile sunt pași esențiali pentru oricine vrea să fie în siguranță.

Iar într-un internet plin de iluzii, unde orice promisiune poate fi ambalată frumos, vigilența și educația rămân cele mai profitabile investiții pe care le poți face.

Pentru mai multe informații despre educația financiară în day-trading, accesează: tradingbusters.ro