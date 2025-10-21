România se confruntă anual cu aproximativ 100 de accidente grave și multe pagube materiale din cauza problemelor la instalațiile de gaze. Unele dintre aceste accidente se întâmplă în blocuri, unde administratorii au obligații legale clare.

Legea nr. 123/2012 spune că „clientul casnic” este persoana care folosește gazul doar pentru acasă. Totuși, într-un bloc cu instalație comună de gaze, clientul legal este Asociația de Proprietari. Asta înseamnă că administratorul asociației are responsabilități și poate răspunde chiar penal, chiar dacă accidentul a fost cauzat de un locatar sau chiriaș. De multe ori, locatarul poate fi scutit de răspundere în instanță, dar administratorul nu.

Din acest motiv, administratorul trebuie să fie foarte atent. El trebuie să se asigure că instalația din fiecare apartament respectă legea, pentru că răspunde legal. Normele tehnice NTPEE 2018 spun că, în cazul unui bloc cu gaz comun, administratorul are următoarele obligații:

Să asigure funcționarea și întreținerea instalațiilor de gaze, inclusiv racordul flexibil, senzorul de gaze, gurile de aer uzat și verificarea aparatelor din fiecare apartament.

Să verifice periodic dacă există scurgeri de gaz.

Să remedieze orice defecțiune și să înlocuiască piesele stricate, folosind firme autorizate ANRE.

Fostul președinte al Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a întâlnit multe cazuri în care persoane neautorizate au făcut improvizații la instalații sau aparate de gaz, provocând accidente, unele mortale. Un caz grav a fost când un vecin a încercat să repare o centrală pe gaz și locatarul a murit ulterior din cauza intoxicării cu monoxid de carbon.

Obligațiile administratorului blocului privind instalațiile de gaz (cazul unui bloc cu instalație comună):

Verificări și revizii tehnice: Administratorul trebuie să facă verificările instalațiilor (atât comune, cât și cele din apartamente) doar prin firme autorizate ANRE. Proiectul instalației: Dacă nu există proiectul inițial sau s-au făcut modificări în instalație de către locatari, administratorul trebuie să refacă proiectul prin firmă autorizată ANRE .

Exemple de modificări care pot cauza probleme și răspundere pentru administrator: Montarea geamurilor termopan fără montarea senzorilor de gaz în apartament. Mutarea aragazului față de locul din proiect. Schimbarea racordului flexibil de gaze de către persoane neautorizate.

Documente pentru verificare: Administratorul trebuie să prezinte firmei care face verificarea: Dovada curățării și verificării coșurilor de fum în ultimele 6 luni (dacă există coș). Dovada verificării tehnice periodice a aparatelor care folosesc gaz (nu se aplică aragazelor).

Consecințe: Dacă documentele nu sunt prezentate, verificarea nu poate fi finalizată și poate fi sistată alimentarea cu gaz. Păstrarea documentației: Administratorul trebuie să păstreze pe toată durata de funcționare a instalației toate documentele tehnice, proiectele și instrucțiunile de utilizare, actualizate la zi. Exemple de situații care implică responsabilitatea administratorului: Locatarul schimbă racordul flexibil sau aparatul de gaz.

Locatarul schimbă senzorul de gaz.

Locatarul înlocuiește geamurile cu termopan fără să respecte regulile.

Obligațiile administratorului blocului cu instalație comună de gaze:

Actualizarea instalației și echipamente suplimentare: Administratorul trebuie să știe exact ce instalație există și să completeze informațiile în Cartea Tehnică.

Dacă este nevoie, poate cere montarea de detectoare de gaz sau reproiectarea instalației. Remedierea defectelor: Orice defecțiune descoperită la verificări trebuie reparată doar prin firme autorizate ANRE .

Detectoarele de gaz trebuie să fie automate, să alerteze optic și sonor și să oprească automat gazul la concentrații periculoase (minim 2% metan).

Dacă gazul nu este oprit în timpul reparației, administratorul răspunde pentru orice accident.

Costurile reparațiilor pentru instalația comună sunt împărțite între toți locatarii deserviți de acea instalație. Contribuția proprietarilor: Toți proprietarii trebuie să plătească pentru reparații, chiar dacă nu folosesc anumite părți din proprietatea comună sau dacă locuiesc temporar în alt loc. Înlocuirea racordurilor flexibile: Racordurile flexibile din toate apartamentele trebuie schimbate înainte să expire durata de viață specificată de producător .

Administratorul trebuie să țină un registru cu datele de expirare și să solicite firmei autorizate înlocuirea la timp, pe cheltuiala locatarului.

De regulă, durata de viață medie a racordurilor este de 10 ani, dar trebuie verificată pentru fiecare produs. Înlocuirea detectoarelor de gaz: Detectoarele trebuie înlocuite înainte să expire durata de viață specificată de producător .

Administratorul trebuie să țină un registru cu datele de expirare și să solicite firmei autorizate înlocuirea, pe cheltuiala locatarului.

Durata medie de viață a detectoarelor este de 5 ani, dar trebuie verificată pentru fiecare produs.

Atenție: majoritatea detectoarelor vândute în România au limită de sensibilitate 3% metan, iar legea cere 2% – detectoarele neconforme trebuie schimbate. Foaia de verificare: Administratorul trebuie să semneze Fișa de evidență după verificare și să păstreze toate fișele pentru toate verificările.

Semnarea fișei înseamnă că își asumă responsabilitatea.

Dacă fișa este incompletă sau conține date greșite, administratorul trebuie să refuze semnarea până se remediază problema. Respectarea termenelor: Verificările trebuie făcute la timp, înainte să expire termenul de 2 ani de la ultima verificare, pentru toate apartamentele.

Responsabilitatea în caz de eveniment la instalația de gaz: