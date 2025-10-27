La Timișoara a fost semnat contractul de finanțare pentru construirea primului parc fotovoltaic al municipiului, un proiect în valoare de peste 32 de milioane de lei. Documentul poartă semnăturile primarului Dominic Fritz și ale ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

”Primarul Dominic Fritz şi ministra Mediului, Diana Buzoianu, au semnat contractul de finanţare pentru realizarea primului parc fotovoltaic al oraşului. Valoarea totală a investiţiei este de 32.228.089 lei (TVA inclus), finanţarea fiind obţinută prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei”, anunţă Primăria Timişoarei.

Primarul Dominic Fritz a precizat că parcul fotovoltaic va aduce Timișoarei avantaje concrete, precum reducerea costurilor și a emisiilor, contribuind totodată la dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile. El a subliniat că acesta este doar unul dintre proiectele menite să transforme orașul într-unul verde și inteligent, capabil să producă o parte semnificativă din energia necesară din surse regenerabile.

„Parcul fotovoltaic va aduce beneficii directe pentru oraş: costuri mai mici, emisii reduse şi o infrastructură mai sustenabilă. Este doar unul dintre proiectele prin care transformăm Timişoara într-un oraş verde şi inteligent, capabil să îşi producă, din surse regenerabile, o parte semnificativă din energia pe care o consumă”, a declarat primarul Dominic Fritz.

În perioada următoare, autoritățile locale intenționează să demareze formalitățile necesare pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor.

Parcul fotovoltaic care urmează să fie construit va dispune de o putere de 5,6 MW și va genera anual aproximativ 7.800 MWh de energie regenerabilă.

Instalarea panourilor solare va avea loc pe un teren de aproximativ 20 de hectare, amplasat în zona stației de epurare din Freidorf.

Energia produsă de parc va fi suficientă pentru a asigura aproape două treimi din necesarul de electricitate pentru iluminatul public al Timișoarei, ceea ce va conduce la o diminuare considerabilă a cheltuielilor lunare, estimate în prezent la peste 1,2 milioane de lei.

În afară de beneficiile economice, inițiativa Primăriei Timișoara va avea și un impact pozitiv asupra mediului, reducând anual emisiile de gaze cu efect de seră cu aproximativ 4.800 de tone echivalent CO₂.

Investiția face parte dintr-un plan mai amplu al administrației locale de trecere la energie regenerabilă și de diminuare a poluării, printre inițiativele în derulare numărându-se și parteneriatul strategic cu OMV Petrom pentru folosirea energiei geotermale în sistemul de încălzire al orașului.