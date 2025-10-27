Dominic Fritz: Klaus Iohannis a stricat multe în politică, posibil și „mitul neamțului harnic”
Președintele USR, Dominic Fritz, a spus că fostul președinte Klaus Iohannis a stricat multe lucruri în politică și că, posibil, a afectat și imaginea neamțului ca model în politica românească. Fritz a fost întrebat la Antena 3 CNN dacă Iohannis a stricat „mitul neamțului” în politică. El a răspuns că nu știe cât de real era acest mit, dar că Iohannis a stricat multe, posibil și acest mit.
„Nu ştiu în ce măsură a existat acest mit, dar a strict multe, posibil şi acest mit”, a declarat Fritz.
El a mai spus că nu toți oamenii dintr-o anumită etnie sunt doar buni sau doar răi și a făcut comparație cu situația lui Ciolacu, arătând că nici el nu a stricat „mitul românului harnic”. Se face referire la „mitul neamțului harnic”, promovat de echipa lui Iohannis în prima campanie prezidențială, când a câștigat împotriva lui Ponta.
Dominic Fritz: USR îl va sprijini pe premierul Ilie Bolojan
Fritz a mai zis că prezența PSD la guvernare nu este confortabilă pentru partidul său, dar că nu au de ales. El a precizat că atât el, cât și miniștrii USR îl vor sprijini pe premierul Ilie Bolojan, care este criticat de PSD și pe care social-democrații îl vor plecat din funcție. Fritz a fost întrebat dacă premierul va rezista până la rotativa din aprilie 2027 și a răspuns că el și colegii săi vor face tot posibilul să îl susțină, arătând că statul poate funcționa în folosul cetățenilor și pentru a recâștiga încrederea publică.
El a mai spus că, deși USR nu se simte confortabil cu PSD la guvernare, partidul său s-a implicat în coaliție gândindu-se la ce este mai bine pentru țară. Fritz a amintit că USR s-a format ca alternativă la PSD și la sistemul de partide clientelare.
De menționat că USR și PSD fac parte dintr-o coaliție de guvernare încheiată în iunie 2025, împreună cu PNL, UDMR și reprezentanții minorităților, pentru perioada 2025–2028, dar relațiile dintre USR și PSD sunt tensionate.
„Eu, cel puţin, voi face tot posibilul să reziste. Şi eu cu miniştrii USR, cu Diana Buzoianu, Radu Miruţă, Oana Ţoiu, Ionuţ Moşteanu, noi vom lucra pentru a arăta că este posibil ca statul să funcţioneze în favoarea cetăţenilor şi vom face toate acestea tocmai ca să recâştigăm încrederea şi atunci sper că şi acelaşi premier ne va susţine în acest demers.
Probabil le-ar fi mai confortabil fără USR, dar întrebarea cu care am intrat în această coaliţie a fost ce este mai bine pentru ţară. Nu vreau să neg, bineînţeles, că şi pentru noi nu este confortabil, de exemplu, cu PSD la guvernare. USR s-a format ca o antiteză la PSD. USR s-a format ca o alternativă la acest sistem de partide clientelare”, a punctat Fritz.