Președintele USR, Dominic Fritz, a spus că fostul președinte Klaus Iohannis a stricat multe lucruri în politică și că, posibil, a afectat și imaginea neamțului ca model în politica românească. Fritz a fost întrebat la Antena 3 CNN dacă Iohannis a stricat „mitul neamțului” în politică. El a răspuns că nu știe cât de real era acest mit, dar că Iohannis a stricat multe, posibil și acest mit.

„Nu ştiu în ce măsură a existat acest mit, dar a strict multe, posibil şi acest mit”, a declarat Fritz.

El a mai spus că nu toți oamenii dintr-o anumită etnie sunt doar buni sau doar răi și a făcut comparație cu situația lui Ciolacu, arătând că nici el nu a stricat „mitul românului harnic”. Se face referire la „mitul neamțului harnic”, promovat de echipa lui Iohannis în prima campanie prezidențială, când a câștigat împotriva lui Ponta.

Fritz a mai zis că prezența PSD la guvernare nu este confortabilă pentru partidul său, dar că nu au de ales. El a precizat că atât el, cât și miniștrii USR îl vor sprijini pe premierul Ilie Bolojan, care este criticat de PSD și pe care social-democrații îl vor plecat din funcție. Fritz a fost întrebat dacă premierul va rezista până la rotativa din aprilie 2027 și a răspuns că el și colegii săi vor face tot posibilul să îl susțină, arătând că statul poate funcționa în folosul cetățenilor și pentru a recâștiga încrederea publică.

El a mai spus că, deși USR nu se simte confortabil cu PSD la guvernare, partidul său s-a implicat în coaliție gândindu-se la ce este mai bine pentru țară. Fritz a amintit că USR s-a format ca alternativă la PSD și la sistemul de partide clientelare.

De menționat că USR și PSD fac parte dintr-o coaliție de guvernare încheiată în iunie 2025, împreună cu PNL, UDMR și reprezentanții minorităților, pentru perioada 2025–2028, dar relațiile dintre USR și PSD sunt tensionate.