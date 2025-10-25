Victor Ponta a spus că legea lui Ilie Bolojan despre pensiile magistraților a fost făcută „în bătaie de joc” și că ar trebui impozitate pensiile mari. El a explicat că USR are acum o problemă cu pensiile magistraților pentru că s-au schimbat judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Ponta a spus că anul trecut, Curtea Constituțională a României (CCR) era „bună” pentru că a anulat alegerile, deși nu avea atribuții să facă asta, dar acum este „rea” pentru că a analizat o lege, exact ce prevede Constituția că trebuie să facă. El a precizat că judecătorii CCR au fost numiți de PSD, PNL și UDMR, nu de ei, și că unii vor ca aceștia să facă doar ce le ordonă sistemul.

Fostul premier a spus că USR nu a avut probleme cu pensiile magistraților când aceștia făceau dosare împotriva politicienilor lor. Dar acum, când la ÎCCJ au venit judecători care nu mai ascultă de ei, au apărut probleme. Ponta a spus că legea a fost făcută doar ca un război cu judecătorii care nu mai ascultă.

El a spus că ar trebui să se mărească vârsta de pensionare a magistraților la 65 de ani și să fie impozitate pensiile mari. Ponta a explicat că problema reală s-ar fi putut rezolva simplu: modifici vârsta de pensionare și discuți cu cei care ies acum la pensie, astfel încât nimeni să nu fie afectat. Totodată, impozitarea pensiilor mari este un drept al Guvernului și Parlamentului și nu ar fi fost nicio problemă.

„E momentul să vă explic cum e toată povestea asta cu legea lui Bolojan, cu pensiile magistraților și Curtea Constituțională. Curtea Constituțională era foarte bună anul trecut, în decembrie, când a anulat alegerile, deși nu are în atribuții să anuleze alegeri, dar ăștia, CTP-ei: domne, a salvat Curtea Constituțională România! Acum, Curtea Constituțională e foarte rea, că a analizat o lege. Exact ce scrie în Constituție că face Curtea Constituțională. Ei vor ca acești judecători de la Curtea Constituțională – pe care ei i-au pus, PSD, PNL, UDMR, nu i-am pus noi – să facă întotdeauna numai ce le ordonă sistemul”, a spus Ponta, într-un video prezentat la România TV. Hai să vă lămuresc și cu pensiile! Nu i-a deranjat pe USR-iști, pe reziști pensia magistraților când era vorba despre Portocală, despre Dănileț, despre Ionuț Matei, despre toți ăștia ai lor care au făcut dosarele politice. Atunci, n-aveau o problemă cu pensiile magistraților. Acum, pentru că, la ÎCCJ, au venit niște judecători care nu mai ascultă de ei, deodată și-au dat că e o mare problemă cu pensiile magistraților. Legea a fost făcută în bătaie de joc, doar ca un război cu judecătorii de la Înalta Curte, care nu mai ascultă acum de ei. N-a vrut nimeni să rezolve problema adevărată, care se rezolva foarte simplu și constituțional. 1. Modifici vârsta de pensionare. Da, eu cred că trebuie să stea judecătorii și procurorii până la 65 de ani. Colegii mei de facultate au ieșit la pensie pe o lege aflată în vigoare. Schimbi legea, discuți cu ei, să nu iasă toți acum, până la sfârșitul anului și nu cred că o să fie o problemă, să lucreze până la 65. 2. Pensiile foarte mari le impozitezi. Impozitarea este dreptul Guvernului, al Parlamentului, n-are nimeni nicio problemă. Sigur că se putea rezolva foarte ușor, dar ei n-au vrut să rezolve această problemă”, a spus Ponta în cadrul unei intervenții TV la România TV.

Vă reamintim că luni, 20 octombrie, CCR a emis o hotărâre privind pensiile magistraților. CCR a acceptat sesizarea ÎCCJ cu o majoritate de 5 voturi „pentru”, hotărând astfel că legea este neconstituțională.

Surse politice susțin că judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihai Busuioc, Mihaela Ciochină și Bogdan Licu s-au pronunțat în favoarea admiterii sesizării ICCJ. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu fusese amânată de CCR de două ori, până la decizia luată luni.

Legea nu a fost respinsă pentru conținutul său, ci din considerente de formă: Guvernul nu a cerut avizul CSM pentru versiunea finală a proiectului. CCR amânase de două ori soluționarea obiecției de neconstituționalitate privind Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, până la pronunțarea hotărârii de luni.