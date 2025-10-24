Traian Băsescu a confirmat că a discutat direct cu premierul Ilie Bolojan pe tema locuinței din Gogol 2, imobil rezervat foștilor șefi de stat. El a precizat că nu a dorit să locuiască într-o vilă de protocol și că a preferat un apartament simplu.

Potrivit declarației sale, a cerut ca adresa să nu fie făcută publică, invocând experiențele din trecut și faptul că, în prezent, este pensionar și nu mai ocupă nicio funcție publică.

„Da, am avut o discuție telefonică, ocazie cu care l-am informat că refuz orice vilă. Am solicitat un apartament nemobilat într-un bloc. Cu ocazia discuției, având în vedere experiențele anterioare și faptul că sunt un pensionar care nu mai îndeplinește nicio funcție publică, am cerut secretizarea adresei”, a declarat fostul președinte pentru stiripesurse.ro.

Premierul Ilie Bolojan s-a mutat în vila din strada Gogol nr. 2 la sfârșitul lunii iunie 2025, deși potrivit unui document al RA-APPS transmis pe 1 iulie același an, imobilul este destinat exclusiv foștilor președinți ai României, conform Hotărârii de Guvern nr. 60/2015.

RA-APPS a precizat în acel document că vila, cu o suprafață de aproape 388 de metri pătrați și o curte de peste 1.100 de metri pătrați, poate fi atribuită altor beneficiari doar după modificarea actului normativ care îi reglementează regimul juridic.

Modificarea a fost făcută abia pe 23 octombrie 2025, printr-o hotărâre de guvern secretizată, care a schimbat statutul locuinței pentru a-l aduce pe premier „în legalitate”.

Până la adoptarea hotărârii, vila din Gogol 2 și-a păstrat destinația exclusivă de reședință pentru foștii șefi de stat.

După decizia definitivă a Înaltei Curți privind colaborarea lui Traian Băsescu cu fosta Securitate, RA-APPS a inițiat procedura de eliberare a locuinței, dar regimul juridic al acesteia a rămas neschimbat.

Astfel, premierul Ilie Bolojan a locuit în imobil timp de aproape patru luni fără bază legală. Singurul document oficial public până în prezent este adresa RA-APPS din 1 iulie, care confirmă că imobilul avea regim de reședință pentru foștii președinți și nu putea fi atribuit altor persoane fără modificarea legislației.