Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, duminică, că a comentat situația politică apărută după căderea guvernului condus de Ilie Bolojan și a vorbit și despre riscurile economice semnalate de agenția S&P Global.

Întrebat la România TV cine ar putea fi viitorul premier, el a spus că nu dorește să dea un nume, pentru că astfel de afirmații duc la speculații. A considerat că varianta unui tehnocrat nu este potrivită și a sugerat că premierul ar trebui să vină din zona politică, mai exact din PNL. A mai precizat că se așteaptă ca actuala alianță politică să continue să funcționeze, deoarece nu vede o altă majoritate credibilă în Parlament.

Referindu-se la economie, el a spus că S&P Global a avertizat recent că România și-ar putea pierde din rating dacă instabilitatea politică se prelungește sau dacă guvernul nu reușește să reducă deficitul bugetar. A subliniat că această situație este considerată un semnal de risc și că nu poate fi ignorată. El a respins ideea că o perioadă de interimat politic nu ar avea efecte economice și a spus că piețele reacționează negativ la blocajele politice.

În sprijinul argumentelor sale, a vorbit despre propria experiență din mandatul de președinte, afirmând că atunci a făcut propuneri de premier în limitele constituționale, chiar dacă unele au fost respinse sau nu au mai fost discutate în Parlament.

Întrebat dacă refacerea coaliției este singura soluție, a spus că nu vede altă variantă. A avertizat și că fragmentarea politică ar complica situația fiscală a țării, potrivit evaluărilor făcute de S&P Global. El a mai susținut că PSD are capacitatea de a forma majorități parlamentare, chiar și prin negocieri cu alte grupuri precum UDMR, parlamentari neafiliați, minorități sau chiar unii membri din AUR, chiar dacă acest lucru nu ar fi recunoscut oficial. În schimb, a apreciat că PNL ar avea mai puține opțiuni pentru a construi singur o majoritate.

Despre Ilie Bolojan, a spus că îl consideră eficient în unele privințe, dar că ar fi fost mai bine să se reducă cheltuielile statului, nu să fie crescută presiunea asupra economiei. A mai adăugat că situația economică și socială este dificil de suportat, din cauza inflației și a măsurilor adoptate. În final, a afirmat că, din punct de vedere constituțional, modul în care este gestionată criza politică nu este în regulă.

„N-am să spun nume, că am mai spus într-o emisiune la un alt post de televiziune, am spus un nume și au început speculațiile. Chiar a fost o coincidență. Oricum, e o copilărie să pui un tehnocrat, pe cineva neangajat politic. De la PNL, da. Eu plec de la premiza că alianța se menține, că protocolul este valabil, că a căzut guvernul Bolojan, dar acea majoritate trebuie să continue să funcționeze, pentru că altă majoritate credibilă nu este. Am putea reduce ratingurile României dacă impasul guvernamental s-ar prelungi sau ar duce la o incapacitate de a reduce în continuare deficitele fiscale. Deci e spus vineri noaptea: ‘am putea reduce ratingul dacă impasul guvernamental s-ar prelungi’. Atenție, teoria cu ‘n-are nimic, s-a întâmplat și în timpul guvernului Boc’ nu merge. De ce? Pentru că acolo eu mi-am făcut datoria. Am trimis propunere de premier Negoiță, a căzut guvernul, am trimis a doua propunere și Parlamentul nu s-a mai întrunit. De ce? Ca să nu cadă și al doilea guvern și să dizolve Parlamentul. Deci președintele și-a făcut datoria atunci. În timpul constituțional rezonabil a trimis propunerea. Adică eu mi-am făcut datoria constituțional. Parlamentul, la a doua propunere, care a fost un domn de la Banca Națională, domnul Croitoru, nu s-a mai întrunit să discute propunerea. Uite, ca să vă dați seama cât de atent se urmărește situația, S&P Global avertizează că fragmentarea politică ar putea complica angajamentul României pentru ajustare fiscală. Fragmentarea, adică actualul bloc care a făcut guvernul, dacă se fragmentează, există risc. Pentru ei este un semnal prost fragmentarea acestei majorități. Uite, dacă vreți să fiu foarte sincer, eu cred că PSD-ul poate să facă majoritate. PNL-ul nu poate. Dar PSD-ul are capacitatea de a-și negocia majorități în Parlament. Știu să facă lucrul ăsta de când s-au înființat. Știu să-și creeze majorități mai mult sau mai puțin transparente, dar le au. Când au nevoie de vot, au voturile acolo. Oricum, dacă se merge pe varianta asta, trebuie început cu cel mai mare număr de parlamentari și ar trebui început cu PSD-ul, probabil. Dar dacă PSD-ul va fi în situația să-și creeze o majoritate, cred că și-o pot crea. Cu UDMR-ul, cu neafiliații, cu minoritățile și cu parlamentari din AUR care vor vota pentru că așa vor ei. Da, dar neoficial. PSD-ul are talentul să mintă și nu va avea nicio reținere să spună ‘nu vrem cu AUR și nu discutăm cu AUR’. Și într-adevăr, nu vor face oficial o alianță cu AUR, dar vor fi susținuți de un grup de câțiva parlamentari de care mai au nevoie din AUR. Uite, eu îl apreciez pentru ce a reușit să facă. Deși, ca dovadă, eu aș fi mers mai mult pe reducerea cheltuielilor decât pe împovărarea economiei. Însă este singurul care poate face ceva? Pe de o parte da, pe de altă parte nu știu dacă poate continua așa, că nu mai suportă economia. Nici economia, nici populația nu mai suportă nici inflația, nici măsurile. Va trebui să schimbe sistemul dacă, într-un fel sau altul, va fi menținut pe funcția de premier. Cert este însă că, din punct de vedere constituțional, nu e în regulă”, a declarat Băsescu.

