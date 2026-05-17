În Parlament a fost depus un proiect de lege care își propune să faciliteze accesul tinerilor la prima locuință: inițiativa prevede reducerea TVA de la 21% la 11% pentru persoanele sub 35 de ani care își cumpără pentru prima dată o casă sau un apartament, măsură gândită ca sprijin într-o piață afectată de dobânzi ridicate și de scăderea accesibilității creditării.

Pentru a beneficia de această reducere, cumpărătorii trebuie să îndeplinească mai multe condiții stricte. Aceștia trebuie să fie persoane fizice cu vârsta sub 35 de ani la momentul semnării contractului și să nu fi deținut anterior nicio locuință, nici individual, nici în coproprietate cu soțul sau soția. Locuința achiziționată trebuie să aibă destinație rezidențială, o suprafață de cel mult 150 de metri pătrați și o valoare care să nu depășească 945.000 de lei. În plus, beneficiarii nu ar avea voie să vândă locuința timp de cinci ani de la cumpărare.

Inițiativa vine pe fondul pierderii de atractivitate a programului „Noua Casă”, care ar fi trebuit să sprijine achiziția de locuințe pentru tineri. Deși bugetul alocat a fost de 500 de milioane de lei, anul trecut au fost acordate garanții de doar 33 de milioane de lei, semn că interesul pentru acest tip de sprijin a scăzut semnificativ.

Un deputat care a inițiat legea a spus că mulți tineri muncesc, își întemeiază familii și plătesc taxe, dar tot nu reușesc să își cumpere o locuință. El a explicat, la Pro TV, faptul că prețurile mari și taxele ridicate fac lucrurile și mai dificile, iar reducerea TVA la jumătate ar putea fi un sprijin important pentru cei aflați la început de drum.

Un consultant imobiliar arată că, la un apartament de 100.000 de euro, diferența de TVA ar însemna aproximativ 10.000 de euro, bani care ar putea fi folosiți, de exemplu, pentru mobilarea locuinței. El mai spune că această măsură ar ajuta în special tinerii care își cumpără prima locuință, nu persoanele care au deja mai multe proprietăți.

Un broker imobiliar explică faptul că ratele la credite nu sunt stabile, deoarece dobânda poate crește sau scădea în funcție de indicele IRCC, ceea ce face mai greu de planificat pe termen lung. El mai adaugă că, în programul „Noua Casă”, dobânzile sunt mai mari, cu aproximativ 1–2% în plus față de alte variante cu dobândă fixă.

Un alt specialist din domeniul imobiliar spune că în prezent sunt tot mai puține tranzacții în care sunt implicați tinerii. Potrivit lui, TVA-ul de 21% îngreunează mult cumpărarea unei locuințe, iar programul „Noua Casă” nu mai corespunde cu prețurile actuale de pe piață. El mai explică faptul că, în practică, nu se mai găsesc locuințe foarte ieftine care să se încadreze în plafonul programului, nici măcar garsoniere sau apartamente mici.