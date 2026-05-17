Parlamentul propune reducerea TVA la 11% pentru tinerii sub 35 de ani care își cumpără prima locuință
În Parlament a fost depus un proiect de lege care își propune să faciliteze accesul tinerilor la prima locuință: inițiativa prevede reducerea TVA de la 21% la 11% pentru persoanele sub 35 de ani care își cumpără pentru prima dată o casă sau un apartament, măsură gândită ca sprijin într-o piață afectată de dobânzi ridicate și de scăderea accesibilității creditării.
Pentru a beneficia de această reducere, cumpărătorii trebuie să îndeplinească mai multe condiții stricte. Aceștia trebuie să fie persoane fizice cu vârsta sub 35 de ani la momentul semnării contractului și să nu fi deținut anterior nicio locuință, nici individual, nici în coproprietate cu soțul sau soția. Locuința achiziționată trebuie să aibă destinație rezidențială, o suprafață de cel mult 150 de metri pătrați și o valoare care să nu depășească 945.000 de lei. În plus, beneficiarii nu ar avea voie să vândă locuința timp de cinci ani de la cumpărare.
Inițiativa vine pe fondul pierderii de atractivitate a programului „Noua Casă”, care ar fi trebuit să sprijine achiziția de locuințe pentru tineri. Deși bugetul alocat a fost de 500 de milioane de lei, anul trecut au fost acordate garanții de doar 33 de milioane de lei, semn că interesul pentru acest tip de sprijin a scăzut semnificativ.
Specialiștii din imobiliare arată că TVA de 21% și dobânzile ridicate reduc numărul tranzacțiilor și îngreunează accesul tinerilor la cumpărarea unei locuințe
Un deputat care a inițiat legea a spus că mulți tineri muncesc, își întemeiază familii și plătesc taxe, dar tot nu reușesc să își cumpere o locuință. El a explicat, la Pro TV, faptul că prețurile mari și taxele ridicate fac lucrurile și mai dificile, iar reducerea TVA la jumătate ar putea fi un sprijin important pentru cei aflați la început de drum.
Un consultant imobiliar arată că, la un apartament de 100.000 de euro, diferența de TVA ar însemna aproximativ 10.000 de euro, bani care ar putea fi folosiți, de exemplu, pentru mobilarea locuinței. El mai spune că această măsură ar ajuta în special tinerii care își cumpără prima locuință, nu persoanele care au deja mai multe proprietăți.
Un broker imobiliar explică faptul că ratele la credite nu sunt stabile, deoarece dobânda poate crește sau scădea în funcție de indicele IRCC, ceea ce face mai greu de planificat pe termen lung. El mai adaugă că, în programul „Noua Casă”, dobânzile sunt mai mari, cu aproximativ 1–2% în plus față de alte variante cu dobândă fixă.
Un alt specialist din domeniul imobiliar spune că în prezent sunt tot mai puține tranzacții în care sunt implicați tinerii. Potrivit lui, TVA-ul de 21% îngreunează mult cumpărarea unei locuințe, iar programul „Noua Casă” nu mai corespunde cu prețurile actuale de pe piață. El mai explică faptul că, în practică, nu se mai găsesc locuințe foarte ieftine care să se încadreze în plafonul programului, nici măcar garsoniere sau apartamente mici.
Ștefan Tănasă, deputat, inițiatorul legii: „Astăzi sunt foarte mulți tineri care muncesc, au familii, plătesc taxe, dar nu își permit o locuință. Din cauza costurilor uriașe generate inclusiv de fiscalitatea excesivă, scăderea TVA-ului la jumătate este un ajutor important pentru ei.”
Vlad Vela, consultant imobiliar: „Într-un apartament la 100.000 de euro sunt 10.000 de euro diferență, care ar însemna mobilierul. Este foarte mai important pentru că este cel mai bun segment și pentru noi și pentru a investi în tineri, nu neapărat în cei care au deja 2-3 locuințe, ci în cei care își cumpără prima locuință.”
Alexandru Nica, broker imobiliar: „Dobânda este variabilă, orice fluctuație a IRCC impactează direct rata și nu îți oferă acea stabilitate pe termen lung. Dobânzile la noua casă sunt simțitor mai mari, vorbim de o diferență procentuală de 1-2%, versus de o dobândă fixă.”
Gabriel Grecu, proprietar agenție imobiliară: „Vedem astăzi în piață mai puține tranzacții în care sunt implicați tineri. Acest TVA de 21% blochează destul de mult tranzacțiile. Limitele programului Noua Casă nu se mai întâlnesc cu prețurile imobilelor din piață. Nu te mai încadrezi să mai cumperi niciun apartament cu o cameră sau o garsonieră cu plafonul de 70.000 de euro.”
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.