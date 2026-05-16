Potrivit informațiilor publicate de BNM, la data de 8 mai 2026 activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova erau estimate la aproximativ 5,188 miliarde de euro.

La 30 aprilie, acestea se situau la aproximativ 5,210 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o diminuare de aproape 21,7 milioane de euro într-un interval de numai câteva zile.

Scăderea este și mai vizibilă comparativ cu situația din 10 aprilie, când rezervele valutare depășeau 5,236 miliarde de euro. În doar câteva săptămâni, activele externe administrate de banca centrală s-au redus cu aproximativ 48,1 milioane de euro.

Datele publicate de Banca Națională a Moldovei arată că cea mai mare parte a rezervelor externe este formată în continuare din active în valută convertibilă.

Acestea însumează aproximativ 5,176 miliarde de euro și reprezintă principalul pilon al rezervelor valutare ale Republicii Moldova.

Specialiștii spun că astfel de active sunt esențiale pentru:

stabilitatea financiară;

susținerea monedei naționale;

intervențiile pe piața valutară;

acoperirea obligațiilor externe;

menținerea încrederii investitorilor și creditorilor internaționali.

Creștere puternică a investițiilor în valori mobiliare

Una dintre cele mai importante modificări observate în structura rezervelor externe este majorarea semnificativă a deținerilor în valori mobiliare.

Potrivit datelor oficiale, acestea au crescut cu peste 110 milioane de euro în perioada 30 aprilie – 8 mai și au ajuns la aproximativ 4,687 miliarde de euro.

Astfel de plasamente sunt utilizate frecvent de băncile centrale pentru:

diversificarea rezervelor;

gestionarea lichidităților;

reducerea riscurilor;

obținerea unor randamente stabile.

Experții financiari explică faptul că modificările în structura rezervelor nu reprezintă neapărat un semnal negativ, ci pot reflecta ajustări strategice privind administrarea activelor externe.

În paralel cu majorarea investițiilor în valori mobiliare, BNM a raportat o reducere puternică a disponibilităților și plasamentelor la termen.

Acestea au scăzut de la aproximativ 614,1 milioane de euro la 489 milioane de euro, ceea ce înseamnă o diminuare de aproape 125 de milioane de euro într-un timp foarte scurt.

Analiștii susțin că astfel de fluctuații pot fi influențate de:

operațiuni de administrare a rezervelor;

modificări de strategie investițională;

intervenții valutare;

nevoi temporare de lichiditate;

evoluțiile piețelor financiare internaționale.

Rezervele de aur ale BNM au crescut ușor

Datele oficiale indică și o creștere modestă a rezervelor de aur ale băncii centrale.

Valoarea acestora a urcat de la aproximativ 9,29 milioane de euro la 9,59 milioane de euro.

Deși aurul are o pondere redusă în totalul rezervelor Moldovei, metalul prețios continuă să fie considerat un activ strategic de siguranță pentru băncile centrale din întreaga lume.

În ultimii ani, multe state și-au majorat rezervele de aur pe fondul incertitudinilor economice și geopolitice internaționale.

În același timp, BNM a raportat și o nouă diminuare a rezervelor reprezentate de Drepturile Speciale de Tragere (DST).

Acestea au ajuns la aproximativ 2,4 milioane de euro.

DST reprezintă active internaționale de rezervă create de Fondul Monetar Internațional și sunt utilizate pentru completarea rezervelor valutare ale statelor membre.

Economiștii atrag atenția că nivelul rezervelor oficiale este unul dintre cei mai importanți indicatori ai stabilității economice și financiare externe.

Aceste rezerve permit:

apărarea monedei naționale în perioade de volatilitate;

acoperirea importurilor;

menținerea încrederii investitorilor;

gestionarea unor eventuale crize financiare;

susținerea stabilității sistemului bancar.

În cazul Republicii Moldova, rezervele valutare sunt urmărite atent și din cauza contextului regional tensionat, al presiunilor inflaționiste și al dependenței economice ridicate de piețele externe.

Republica Moldova traversează în ultimii ani o perioadă marcată de volatilitate economică și presiuni externe importante.

Conflictul din Ucraina, fluctuațiile piețelor energetice și tensiunile geopolitice din regiune au afectat economia și stabilitatea financiară a mai multor state din Europa de Est.

În acest context, evoluția rezervelor valutare este monitorizată atent atât de investitori, cât și de instituțiile financiare internaționale.

Chiar dacă reducerea anunțată de BNM este relativ limitată raportat la dimensiunea totală a rezervelor, modificările din structura activelor arată că banca centrală continuă să își ajusteze strategia de administrare într-un context economic și financiar tot mai complex.