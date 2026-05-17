Irineu Darău a catalogat drept „mituri” afirmațiile potrivit cărora România nu ar avea nevoie de banii din SAFE sau că ar folosi aceste fonduri pentru a sprijini industriile de apărare din alte state europene, precum Germania sau Franța.

Ministrul interimar susține că programul SAFE reprezintă o sursă de finanțare mai avantajoasă pentru România decât împrumuturile obișnuite de pe piețele financiare.

Potrivit acestuia, SAFE oferă finanțare cu o dobândă de aproximativ 3%, în timp ce România se împrumută în prezent cu aproximativ 7%. Ministrul a precizat că, raportat la economie, SAFE ar reprezenta echivalentul unei infuzii de capital de aproximativ 1% din PIB anual.

Totodată, Irineu Darău a respins și ideea că fondurile accesate de România prin SAFE ar urma să fie direcționate exclusiv către state cu industrii de apărare dezvoltate.

Acesta a explicat că în cadrul programului au fost stabilite criterii de localizare, iar obiectivul autorităților române este ca o parte cât mai mare din producția realizată cu aceste fonduri să fie făcută pe teritoriul României.

Ministrul interimar al Economiei a estimat că peste 50% din producția realizată prin programul SAFE va fi efectuată direct în România și că jumătate din fondurile accesate vor fi investite pe teritoriul național.

„Sunt foarte confortabil să spun azi că peste 50% din producţie va fi în România, în mod direct. Jumătate din aceşti bani clar sunt investiţi direct pe teritoriul românesc. De ce nu sută la sută, că a fost şi această întrebare? Nu putem produce totul astăzi, şi nici peste patru ani pentru că azi, când vorbim, nu avem capacităţi”, a susținut Irineu Darău.

Irineu Darău a explicat însă că România nu poate produce în prezent toate echipamentele și componentele necesare și că nici în următorii patru ani nu va avea capacitatea completă de producție pentru toate domeniile vizate.

Totodată, ministrul a subliniat că România nu trebuie privită ca o simplă țară de asamblare și a afirmat că programul SAFE ar putea aduce beneficii economice importante, inclusiv retehnologizare, dezvoltare industrială și noi locuri de muncă.