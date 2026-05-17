La sfârșitul lunii decembrie 2025, numărul total de carduri bancare active a fost de 28,63 milioane de unități, în creștere cu 10,07% față de iunie 2025. Într-o estimare apropiată, totalul cardurilor a ajuns la 28,6 milioane de unități, ceea ce confirmă tendința de creștere accelerată a utilizării instrumentelor de plată electronică.

Dintre acestea, 24,68 milioane de carduri aveau funcție de numerar, ceea ce reprezintă o creștere de 5,06% comparativ cu luna iunie 2025. Acest lucru arată că majoritatea cardurilor emise continuă să fie utilizate atât pentru plăți, cât și pentru retrageri de numerar.

În paralel, infrastructura de plată electronică a continuat să se extindă. La 31 decembrie 2025, numărul de ATM-uri furnizate de prestatori de servicii de plată rezidenți a ajuns la 11.136 de unități, în creștere cu 1.108 față de iunie 2025.

De asemenea, numărul de terminale POS a crescut semnificativ, ajungând la 729.408 unități, cu o majorare de 161.396 comparativ cu jumătatea anului 2025. În același timp, punctele EFTPOS au ajuns la 685.731, înregistrând o creștere de 120.300 de unități.

Datele înregistrate de Banca Națională arată o extindere constantă atât a utilizării cardurilor bancare, cât și a infrastructurii de plată electronică în România, în a doua jumătate a anului 2025.

Amintim că plățile cu cardul îi pot determina pe oameni să cheltuie mai mult, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la University of Adelaide și publicat în Journal of Retailing. Specialiștii au explicat că fenomenul nu este legat neapărat de bugetul persoanelor, ci de modul în care acestea percep banii atunci când folosesc metode de plată digitale.

Cercetarea arată că oamenii tind să aibă un control mai redus asupra cheltuielilor atunci când nu folosesc bani fizici și nu văd efectiv bancnotele. În aceste situații, tentația de a cheltui mai mult crește.

Rezultatele studiului au fost obținute pe baza unor date colectate din 17 țări și de la peste 11.000 de participanți. Analiza a confirmat că plățile fără numerar sunt asociate, în general, cu cheltuieli mai mari comparativ cu plata în numerar.

Autorul principal al cercetării, Lachlan Schomburgk, a explicat că există dovezi clare care susțin această concluzie.

Diferențele cele mai mari au fost observate în cazul cumpărăturilor asociate statutului social, precum bijuteriile sau hainele scumpe. Cercetătorii au arătat că în astfel de situații emoțiile influențează puternic decizia de cumpărare, iar metoda de plată poate contribui la creșterea sumelor cheltuite.

În schimb, studiul nu a identificat diferențe semnificative între plata cash și cea cu cardul în cazul bacșișurilor sau donațiilor, contrar așteptărilor inițiale ale cercetătorilor.

Specialiștii au explicat că plata cu numerar îi face pe oameni mai conștienți de cheltuieli, deoarece aceștia văd bancnotele și le numără înainte de a plăti. În cazul plăților digitale, acest contact direct cu banii dispare, ceea ce poate duce mai ușor la pierderea controlului asupra cheltuielilor.

Autorii studiului au mai subliniat că, în contextul creșterii prețurilor, utilizarea banilor cash ar putea ajuta oamenii să își limiteze cumpărăturile impulsive. Din acest motiv, folosirea numerarului este văzută și ca o posibilă metodă de autocontrol financiar.

Cercetătorii au atras atenția că tranziția către o economie tot mai dependentă de plățile digitale, inclusiv prin rate și criptomonede, va face ca modul de plată să influențeze din ce în ce mai mult comportamentul de consum. Ei consideră că înțelegerea acestor mecanisme îi poate ajuta pe oameni să ia decizii financiare mai bune.