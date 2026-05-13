Această modalitate de fraudă este aparent simplă și greu de depistat la prima vedere. Persoane care se prezintă drept voluntari ai unor organizații caritabile se apropie de clienți în interiorul magazinelor și le solicită o donație modestă, de regulă în jur de 10 euro. Pentru a câștiga încrederea oamenilor, aceștia afirmă că banii ar fi destinați copiilor bolnavi, apelând astfel la emoție și la dorința de a ajuta.

În realitate, în spatele acestei solicitări se află o înșelătorie bazată pe tehnologie manipulată. Pe ecranul terminalului POS apare suma corectă, respectiv cei 10 euro, tocmai pentru a nu ridica suspiciuni. Însă dispozitivul este conectat la un computer sau la un software modificat, care transmite către bancă un ordin de plată mult mai mare decât cel afișat, conform informațiilor publicate de Rai News.

În momentul în care victima apropie cardul bancar sau telefonul pentru a efectua plata, tranzacția este procesată instantaneu. Diferența majoră este că, în loc de suma afișată, din cont pot fi retrași bani mult mai mulți, în unele cazuri sume care pot ajunge chiar la aproximativ 2.000 de euro.

Problema este agravată de faptul că, de multe ori, persoana păgubită nu primește bon fiscal după tranzacție. Din acest motiv, victima nu realizează imediat că a fost fraudată. Lipsa banilor din cont este observată abia după câteva ore, atunci când persoana verifică aplicația bancară sau primește o alertă de la bancă privind tranzacția neobișnuită.

Autoritățile italiene subliniază că organizațiile caritabile autentice au, în mod normal, proceduri clare și transparente pentru colectarea donațiilor. Acestea rareori solicită bani direct printre raioanele supermarketurilor, fără standuri oficiale sau fără aprobarea administrației magazinului. Prezența unor „voluntari” care cer donații în mod informal, în interiorul spațiilor comerciale, este astfel un semnal de alarmă important.

Recomandările poliției sunt ferme și vizează prudența maximă în astfel de situații. Oamenii sunt sfătuiți să nu folosească cardul bancar sau telefonul pentru plăți pe dispozitive oferite de persoane necunoscute, indiferent de pretextul invocat. Chiar și atunci când suma pare mică și scopul este prezentat ca fiind unul umanitar, riscul poate fi major.

De asemenea, autoritățile recomandă vigilență sporită în cazul oricărei solicitări de plată care nu se realizează prin canale oficiale sau prin personal autorizat al magazinului. Orice situație suspectă ar trebui evitată, iar consumatorii nu ar trebui să își introducă datele sau să apropie cardul de terminale POS care nu par a fi administrate de personalul obișnuit al unității comerciale.

În cazul în care există suspiciunea că o persoană a devenit victima unei astfel de fraude, reacția trebuie să fie imediată. Cardul bancar trebuie blocat fără întârziere, iar banca trebuie anunțată pentru a încerca limitarea pagubelor. În paralel, este esențial ca incidentul să fie raportat autorităților de poliție, pentru a sprijini ancheta și pentru a preveni alte cazuri similare.

Acest tip de înșelătorie exploatează încrederea oamenilor și dorința de a ajuta, combinând manipularea emoțională cu tehnologia modificată. Tocmai de aceea, vigilența în spațiile comerciale și atenția la modul în care sunt efectuate plățile pot face diferența între o donație de bună credință și o pierdere financiară semnificativă.