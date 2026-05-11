Pensiile pentru luna mai 2026. Aproximativ 2,4 milioane de pensionari din România primesc pensia direct în contul bancar, iar data obișnuită pentru acest transfer este 12 ale lunii.

În luna mai 2026, această zi pică marți, astfel că nu apar întârzieri cauzate de weekend sau de zile nelucrătoare. Reprezentanții Casei de Pensii au confirmat că banii au fost trimiși către bănci încă de luni, iar marți, 12 mai, vor fi virați în conturile beneficiarilor.

În cele mai multe cazuri, pensionarii vor avea banii disponibili chiar în cursul zilei de marți. Diferențele apar în funcție de banca unde este deschis contul.

Unele instituții bancare, precum CEC Bank, fac alimentarea conturilor încă din prima parte a zilei, în timp ce alte bănci procesează transferurile în intervalul 14:00 – 19:00.

Casa de Pensii arată că în aproximativ 99% dintre situații, pensiile ajung fără probleme în aceeași zi.

Luna mai aduce și prima tranșă din sprijinul financiar acordat prin Pachetul de Solidaritate, introdus de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Acest ajutor este destinat pensionarilor cu venituri de până la 3.000 de lei și se plătește automat, fără depunerea unei cereri. Banii sunt virați în același timp cu pensia, direct pe card sau prin poștă, în funcție de modalitatea obișnuită de plată.

Cuantumurile pentru prima tranșă din mai 2026 sunt următoarele:

Seniorii cu pensii de până la 1.500 de lei primesc 500 de lei.

Cei care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei primesc 400 de lei.

Pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei primesc 300 de lei.

Aceleași sume vor fi acordate din nou în luna decembrie, când va fi plătită a doua tranșă.

Prin plata în două tranșe egale, sprijinul total acordat în acest an ajunge la:

1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei

800 de lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei

600 de lei pentru pensionarii care au venituri între 2.001 și 3.000 de lei

Scopul acestei măsuri este compensarea parțială a efectelor creșterii prețurilor din ultimele luni, în special pentru pensionarii cu venituri reduse.

La stabilirea dreptului pentru ajutorul financiar nu se ia în calcul doar pensia din sistemul public. Autoritățile verifică și pensia militară de stat, precum și indemnizația socială pentru pensionari.

Dacă aceeași persoană primește bani din mai multe astfel de surse, se calculează suma totală a veniturilor. Pentru a beneficia de acest sprijin, totalul nu trebuie să depășească plafonul de 3.000 de lei.

Astfel, chiar dacă pensia principală este mică, existența altor venituri din aceste categorii poate influența eligibilitatea pentru plata ajutorului din luna mai.