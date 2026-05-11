Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului de economisire TEZAUR, oferind persoanelor fizice din România posibilitatea de a investi în titluri de stat cu dobânzi anuale competitive, neimpozabile și garantate de stat.

În perioada 11 mai 2026 – 5 iunie 2026, investitorii pot accesa o nouă rundă de subscriere, cu randamente diferențiate în funcție de maturitate și cu opțiuni extinse de achiziție, inclusiv online.

Noua emisiune include trei maturități disponibile pentru investitori:

1 an: dobândă anuală de 6,30%

3 ani: dobândă anuală de 6,90%

5 ani: dobândă anuală de 7,40%

Un avantaj major al programului este faptul că veniturile obținute sunt complet neimpozabile, ceea ce crește randamentul net comparativ cu alte instrumente de economisire.

Titlurile au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în format dematerializat, ceea ce elimină riscurile fizice și simplifică administrarea investiției.

Programul este destinat exclusiv persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții:

au împlinit vârsta de 18 ani la momentul subscrierii;

dețin mijloace de identificare valide pentru platformele digitale sau fizice de achiziție.

TEZAUR este considerat unul dintre cele mai accesibile instrumente de economisire garantate de statul român.

Ministerul Finanțelor oferă mai multe canale de subscriere, atât digitale, cât și tradiționale:

Nr. Canal de achiziție Perioadă de subscriere Descriere 1 Platforma Ghișeul.ro 11 mai – 3 iunie 2026 Acces rapid, complet online, disponibil pentru deținătorii de card de debit 2 Spațiul Privat Virtual (SPV) 11 mai – 4 iunie 2026 Permite deschiderea contului de subscriere și efectuarea operațiunilor financiare online 3 Unitățile Trezoreriei Statului 11 mai – 5 iunie 2026 Metodă clasică de achiziție, direct la ghișeul instituțiilor Trezoreriei 4 Poșta Română Urban: 11 mai – 4 iunie 2026Rural: 11 mai – 3 iunie 2026 Subscriere prin subunitățile poștale, cu acces diferențiat în funcție de mediul de rezidență

Programul TEZAUR rămâne una dintre cele mai sigure forme de economisire disponibile pentru populație, datorită următoarelor beneficii:

siguranță ridicată, garantată de statul român;

dobândă fixă și anuală;

venituri neimpozabile;

posibilitatea răscumpărării anticipate;

transferabilitate între investitori;

subscrieri multiple în cadrul aceleiași emisiuni.

Investitorii pot, de asemenea, să anuleze subscrierile în perioada de ofertă, ceea ce oferă flexibilitate suplimentară.

Sumele atrase de Ministerul Finanțelor sunt utilizate pentru:

finanțarea deficitului bugetar;

refinanțarea datoriei publice.

Acest mecanism contribuie la stabilitatea financiară a statului și la asigurarea resurselor necesare pentru cheltuielile publice.

Începând cu 2025, programul TEZAUR a fost extins prin soluții digitale moderne, permițând achiziția online direct prin Ghișeul.ro pentru utilizatorii înregistrați.

Această digitalizare reduce semnificativ timpul de acces la investiție și simplifică întregul proces de subscriere.

Pentru transferul sumelor din contul de subscriere în contul bancar personal, investitorii folosesc formularul electronic Ordin de plată multiplu (OPME).

Procesul include:

Descărcarea formularului oficial; Deschiderea fișierului în Adobe Acrobat Reader; Completarea CNP-ului și IBAN-ului; Calcularea sumei nete după comisioane; Încărcarea documentului în SPV, secțiunea „Depunere formulare”.

Transferul este procesat rapid după validarea documentului.