Subvențiile rămân una dintre cele mai sensibile teme pentru fermieri, mai ales în contextul costurilor ridicate din agricultură și al presiunilor existente în mai multe sectoare de producție.

„Am avut astăzi o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, la sediul Ministerului Agriculturii, unde am analizat prioritățile sectorului agricol, precum și deciziile necesare în perioada următoare. Cea mai importantă prioritate este plata la timp a subvențiilor destinate fermierilor și asigurarea sprijinului procedural din partea Ministerului Finanțelor, pentru a evita orice blocaje, având în vedere că toate sumele necesare sunt prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii”, a transmis acesta într-o postare pe Facebook.

Pesta porcină africană continuă să afecteze puternic sectorul, iar autoritățile încearcă să vină cu măsuri care să limiteze efectele economice și să stabilizeze piața.

Sprijinul financiar pentru aceste sectoare este urmărit atent de producători, mai ales în contextul creșterii costurilor de producție și al presiunilor venite din importuri și din evoluția pieței interne.

„Am discutat și despre situația sectorului suin, piața cărnii de porc și piața laptelui. Pachetul de măsuri pregătit pentru combaterea pestei porcine africane va fi finalizat mâine, iar miercuri îl vom prezenta premierului împreună cu conducerea ANSVSA. Tot miercuri vom prezenta și noul proiect de reglementare privind comercializarea cărnii proaspete de porc. L-am informat pe domnul prim-ministru că lucrăm la pregătirea unor scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și crescătorii de vaci de lapte, în limitele noului cadru temporar privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisia Europeană, urmând ca la întâlnirea de miercuri să prezentăm un set concret de măsuri”, a spus Tánczos Barna.

Pe lista discuțiilor s-a aflat și sprijinul de minimis pentru cultivatorii de usturoi și cartofi.

Tánczos Barna a precizat că s-a convenit reanalizarea propunerilor ministerului până la ședința de Guvern de joi. Ministrul consideră că ambele sectoare sunt importante pentru agricultura românească și atrage atenția că acestea se confruntă în prezent cu un deficit al balanței comerciale.