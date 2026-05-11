Sprijin financiar pentru fermieri: acord între BRD, APIA și AFIR pentru credite de până la 90% din subvenție
BRD Groupe Société Générale a anunțat luni, 11 mai 2026, semnarea convențiilor de colaborare cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investitiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea campaniei anuale de prefinanțare a subvențiilor.
În baza acestor convenții, fermierii din România vor avea acces la credite de prefinanțare în valoare de până la 90% din cuantumul subvenției ce urmează a fi încasată pana la finalul anului 2026.
Prin acest parteneriat, BRD își reafirmă angajamentul de a susține sectorul agricol românesc, asigurând flux de numerar rapid și predictibil pentru afacerile agricole care au nevoie de lichidități pe parcursul ciclurilor de producție.
„Prin încheierea convențiilor anuale cu APIA și AFIR, BRD facilitează accesul la finanțare al fermierilor, contribuind la stabilitatea financiară a exploatațiilor agricole și implicit la dezvoltarea sectorului.
Canalul online pe care îl punem la dispoziție asigură rapiditate și comoditate, adaptând serviciile noastre la nevoile actuale ale clienților”, a spus Lidia Capmare, Directoarea Departamentului Fonduri Europene și Programe Naționale al BRD.
Digitalizare și costuri reduse prin fluxul „full online”
Creditarea pentru prefinanțarea subvențiilor va fi disponibilă la BRD micilor fermieri inclusiv prin canalul de distribuție online al băncii, considerabil actualizat pentru a oferi fermierilor o experiență “full online” — de la solicitarea de credit și încărcarea documentelor obligatorii până la semnarea efectivă a contractului de credit și punerea la dispoziție în cont a sumei solicitate.
Fermierii care optează pentru canalul online beneficiază de o marjă redusă de dobândă, de 1,7%, prin comparație cu marja de dobândă de 2% practicată la accesarea creditului prin intermediul unităților BRD.
Banca deține peste 300 de unități în România
BRD Groupe Société Générale operează o rețea de 334 de unități. Activele totale ale băncii se ridicau, la sfârșitul lunii martie 2026, la 97,9 miliarde RON.
BRD face parte din Société Générale, unul dintre cele mai importante grupuri de servicii financiare din Europa și actor major în economie de peste 160 de ani.
Grupul are aproximativ 119.000 de angajați în 62 de țări și peste 26 de milioane de clienți în întreaga lume și activează pe trei linii de business complementare, care încorporează oferte ESG pentru toți clienții săi:
- Retail banking în Franța, private banking și asigurări
- Global banking și soluții pentru investitori
- Mobilitate, retail banking internațional și servicii financiare
|Specificație
|Detalii Credite Prefinanțare BRD
|Parteneri Instituționali
|APIA (Agenția de Plăți) și AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor)
|Valoare Maximă Credit
|Până la 90% din cuantumul subvenției
|Orizont de Timp
|Subvenții încasabile până la finalul anului 2026
|Dobândă Canal Online
|1,7% (marjă redusă)
|Dobândă în Unități (Sucursale)
|2,0% (marjă standard)
|Experiență Digitală
|Proces „Full Online”: de la cerere la semnarea contractului
|Beneficiari Principal
|Fermieri și exploatații agricole (inclusiv micii fermieri)
