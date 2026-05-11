BRD Groupe Société Générale a anunțat luni, 11 mai 2026, semnarea convențiilor de colaborare cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investitiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea campaniei anuale de prefinanțare a subvențiilor.

În baza acestor convenții, fermierii din România vor avea acces la credite de prefinanțare în valoare de până la 90% din cuantumul subvenției ce urmează a fi încasată pana la finalul anului 2026.

Prin acest parteneriat, BRD își reafirmă angajamentul de a susține sectorul agricol românesc, asigurând flux de numerar rapid și predictibil pentru afacerile agricole care au nevoie de lichidități pe parcursul ciclurilor de producție.

Creditarea pentru prefinanțarea subvențiilor va fi disponibilă la BRD micilor fermieri inclusiv prin canalul de distribuție online al băncii, considerabil actualizat pentru a oferi fermierilor o experiență “full online” — de la solicitarea de credit și încărcarea documentelor obligatorii până la semnarea efectivă a contractului de credit și punerea la dispoziție în cont a sumei solicitate.

Fermierii care optează pentru canalul online beneficiază de o marjă redusă de dobândă, de 1,7%, prin comparație cu marja de dobândă de 2% practicată la accesarea creditului prin intermediul unităților BRD.

BRD Groupe Société Générale operează o rețea de 334 de unități. Activele totale ale băncii se ridicau, la sfârșitul lunii martie 2026, la 97,9 miliarde RON.

BRD face parte din Société Générale, unul dintre cele mai importante grupuri de servicii financiare din Europa și actor major în economie de peste 160 de ani.

Grupul are aproximativ 119.000 de angajați în 62 de țări și peste 26 de milioane de clienți în întreaga lume și activează pe trei linii de business complementare, care încorporează oferte ESG pentru toți clienții săi:

Retail banking în Franța, private banking și asigurări

Global banking și soluții pentru investitori

Mobilitate, retail banking internațional și servicii financiare