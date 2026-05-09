Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA) a raportat un ritm intens al activității de plată și autorizare a subvențiilor agricole, confirmând continuarea procesului de sprijin financiar pentru fermierii români în cadrul campaniilor în derulare.

Conducerea instituției, prin directorul general Adrian Pintea, a transmis că activitatea din ultima perioadă reflectă o mobilizare susținută a echipelor din teritoriu, cu accent pe eficiență, transparență și respectarea termenelor de plată.

Datele centralizate de APIA arată că într-o singură săptămână au fost autorizați la plată peste 307.000 de fermieri, iar valoarea totală a sumelor aprobate depășește 86,46 milioane de euro.

Plățile vizează mai multe instrumente de sprijin, inclusiv:

ajutoare naționale tranzitorii (vegetal și zootehnic),

sprijin cuplat în sectoarele vegetal și zootehnic,

măsuri finanțate din fonduri europene pentru dezvoltare rurală.

Aceste mecanisme sunt esențiale pentru susținerea veniturilor fermierilor și menținerea stabilității economice în sectorul agricol.

Pe lângă procesul de autorizare, APIA a gestionat un volum semnificativ de cereri noi. În perioada raportată au fost depuse peste 61.000 de solicitări, aferente unei suprafețe totale de peste 812.000 de hectare.

Acest flux ridicat confirmă interesul constant al fermierilor pentru accesarea schemelor de sprijin și importanța menținerii unei capacități administrative ridicate la nivelul agenției.

Un alt element important al activității recente îl reprezintă demararea eliberării adeverințelor necesare accesării creditelor bancare în avans.

Până în prezent au fost emise:

47 de adeverințe,

pentru o suprafață totală de 28.185 hectare.

Aceste documente permit fermierilor acces mai rapid la finanțare, sprijinind lichiditatea exploatațiilor agricole înainte de efectuarea plăților finale.

Directorul general al APIA a subliniat că activitatea instituției rămâne centrată pe fermieri, indiferent de complexitatea proceselor administrative.

Accentul este pus pe:

accelerarea autorizărilor la plată,

respectarea termenelor din campaniile curente,

menținerea unui dialog constant cu beneficiarii.

De asemenea, fermierii sunt îndemnați să își finalizeze depunerea cererilor de plată, termenul limită fiind 5 iunie 2026.

Activitatea recentă a APIA evidențiază un ritm susținut al procesării subvențiilor agricole, cu volume mari de plăți și un număr semnificativ de beneficiari autorizați. Instituția continuă să joace un rol central în susținerea agriculturii românești, prin implementarea eficientă a schemelor de sprijin financiar național și european.