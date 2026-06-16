Încep controalele la fermierii care au solicitat sprijin financiar. Subvenția poate ajunge la 3.000 de euro pe hectar

Fermierii înscriși în Programul de susținere a producției de usturoi intră în perioada verificărilor în teren. Inspectorii Direcțiilor Agricole Județene și reprezentanții APIA au început controalele pentru a confirma respectarea condițiilor necesare acordării sprijinului financiar.

Programul beneficiază în acest an de un buget de 60 de milioane de lei, iar plățile către beneficiari vor fi efectuate până la 22 decembrie 2026.

Direcțiile Agricole Județene au început verificările la fermierii care au solicitat sprijinul financiar acordat prin Programul de susținere a producției de usturoi, transmite agrointel.ro.

Potrivit regulilor schemei de ajutor, subvenția este acordată pentru suprafețe cuprinse între minimum 3.000 de metri pătrați și maximum șase hectare pentru fiecare beneficiar. În același timp, agricultorii trebuie să obțină o producție minimă de 3,5 tone la hectar pentru a putea primi sprijinul financiar.

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași a anunțat că inspectorii au început deja controalele în teren. Reprezentanții instituției au precizat că verificările urmăresc evaluarea culturilor și respectarea condițiilor prevăzute de program, măsuri care contribuie la sprijinirea producătorilor agricoli și la dezvoltarea acestui sector al agriculturii românești.

Conform procedurilor, echipe mixte formate din reprezentanți ai Direcțiilor Agricole Județene și ai Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură se deplasează la fața locului pentru identificarea suprafețelor cultivate, verificarea existenței culturii înainte de recoltare și stabilirea densității plantelor.

Autoritățile au stabilit un calendar clar pentru desfășurarea programului. Recoltarea și valorificarea producției vor putea fi realizate după efectuarea verificărilor în teren și cel târziu până la data de 23 noiembrie 2026 inclusiv.

Documentele care atestă valorificarea producției trebuie depuse până la data de 24 noiembrie 2026 inclusiv.

După finalizarea tuturor etapelor administrative și verificarea documentelor, plata sprijinului financiar către beneficiari va fi efectuată până la 22 decembrie 2026.

Schema de ajutor beneficiază de un buget total de 60 de milioane de lei și urmărește susținerea producției autohtone de usturoi într-un context în care agricultorii se confruntă cu costuri ridicate pentru înființarea și întreținerea culturilor.

Potrivit autorităților, acordarea acestui sprijin financiar poate contribui la echilibrarea veniturilor și cheltuielilor fermierilor, precum și la menținerea activităților agricole în mediul rural.

De asemenea, programul este văzut ca un instrument care poate ajuta la păstrarea locurilor de muncă din agricultură și la atragerea tinerilor către acest sector.