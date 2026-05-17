Economia zonei euro continuă să încetinească, iar noile date publicate de Eurostat arată un avans economic modest în primele luni din 2026. În timp ce marile economii europene cresc lent, câteva state din sudul și estul Europei reușesc să se desprindă clar de media blocului comunitar.

Potrivit datelor oficiale, produsul intern brut al zonei euro a crescut cu doar 0,1% în primul trimestru din 2026 comparativ cu trimestrul anterior și cu numai 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ritmul este considerabil mai slab decât cel înregistrat la finalul anului 2025, când economia zonei euro avansa cu 1,3%.

La nivelul întregii Uniuni Europene, situația a fost ușor mai bună, cu o creștere trimestrială de 0,2% și una anuală de 1,0%, însă blocul comunitar rămâne mult în urma Statelor Unite, unde economia a crescut cu 2,7% în aceeași perioadă.

În ciuda încetinirii generale, trei economii europene au reușit să înregistreze performanțe mult peste media zonei euro: Cipru, Bulgaria și Spania.

Țară Creștere economică anuală T1 2026 Cipru 3,0% Bulgaria 2,9% Spania 2,7% Zona euro 0,8% Uniunea Europeană 1,0% SUA 2,7%

Aceste state au avut ritmuri de creștere de peste trei ori mai mari decât media zonei euro, însă economiștii avertizează că în spatele cifrelor pozitive există și vulnerabilități importante.

Cipru a înregistrat cea mai rapidă creștere economică dintre statele UE pentru care există date disponibile, cu un avans anual de 3% în primul trimestru din 2026.

Economia insulară a fost susținută de consumul privat, investițiile finanțate prin fondurile europene și un sezon turistic foarte bun. Totuși, ritmul de creștere este mai slab decât cel din trimestrul anterior, când PIB-ul avansa cu 4,3%.

Economistul Michail Vassileiadis de la Eurobank Research avertizează că presiunile externe generate de conflictul din Orientul Mijlociu afectează deja economia cipriotă, în special prin creșterea prețurilor la energie și încetinirea turismului.

Inflația generală a crescut rapid, de la 0,9% în februarie la 3% în aprilie, iar prețurile energiei au urcat cu 8,7% într-o singură lună.

Turismul, sector care generează aproximativ 14% din PIB-ul Ciprului, a fost afectat după atacurile cu drone ale Iranului asupra bazelor britanice de pe insulă. Potrivit FocusEconomics, numărul turiștilor a scăzut cu 30% în luna martie.

În același timp, șomajul din industria ospitalității a crescut cu 2,6% în primele patru luni ale anului.

Bulgaria a raportat o creștere economică anuală de 2,9% în primul trimestru din 2026, a doua cea mai mare din Uniunea Europeană.

Rezultatul este urmărit atent la nivel european, deoarece Bulgaria a adoptat moneda euro la 1 ianuarie 2026 și a devenit al 21-lea stat din zona euro.

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a descris aderarea Bulgariei la zona euro drept rezultatul firesc al unui proces lung de convergență economică.

Economia bulgară este susținută de fondurile europene, investițiile în apărare și consumul privat, însă apar tot mai multe avertismente privind supraîncălzirea economiei.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a avertizat că salariile cresc mai rapid decât productivitatea, creditarea se accelerează, iar piața imobiliară înregistrează majorări puternice de prețuri.

Datele economice arată că deficitul fiscal al Bulgariei a urcat la 3,5% din PIB în 2025, peste pragul european de 3%.

În același timp, cheltuielile publice au crescut cu aproximativ 13%-14% într-un singur an, mult peste limitele stabilite în planurile fiscale ale țării.

Inflația a accelerat și ea puternic, ajungând la 6,2% în aprilie, comparativ cu 2,8% în martie.

Indicator economic Bulgaria Nivel Creștere PIB T1 2026 2,9% Deficit fiscal 3,5% din PIB Inflație aprilie 2026 6,2% Creștere prețuri energie 16,1% Inflația serviciilor 8,3%

Economiștii avertizează că Bulgaria riscă să intre într-o procedură europeană de deficit excesiv începând cu 2027 dacă ritmul cheltuielilor publice nu va fi redus.

Dintre marile economii europene, Spania continuă să fie cea mai performantă. PIB-ul țării a crescut cu 2,7% în primul trimestru din 2026, peste Germania, Franța sau Italia.

Țară Creștere economică anuală Spania 2,7% Franța 1,1% Italia 0,7% Germania 0,3%

Economia spaniolă este susținută în special de consumul intern, investițiile finanțate prin fondurile Next Generation EU și imigrația care contribuie la extinderea forței de muncă.

Rata șomajului a scăzut la 10,5%, cel mai redus nivel din 2008, iar exporturile de servicii continuă să crească peste ritmul economiei.

Totuși, analiștii avertizează că Spania se confruntă în continuare cu probleme structurale importante, precum productivitatea scăzută, lipsa locuințelor și datoria publică ridicată, apropiată de 100% din PIB.

Pe lângă Cipru, Bulgaria și Spania, și alte economii europene au raportat rezultate peste așteptări.

Ungaria a avut o creștere trimestrială de 0,8% și una anuală de 1,7%, în timp ce Finlanda a surprins pozitiv cu un avans trimestrial de 0,9%.

În același timp, economiștii estimează că Polonia ar putea înregistra una dintre cele mai rapide creșteri economice din UE în 2026, cu un avans anual estimat între 3,6% și 3,8%.

Astfel, centrul de greutate al creșterii economice europene pare să se mute tot mai mult spre sudul și estul continentului, în timp ce marile economii industriale ale zonei euro continuă să încetinească.