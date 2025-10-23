Ilie Bolojan a fost învestit premier pe 23 iunie, prin decret semnat de Nicușor Dan. Pe 1 iulie, RAAPPS a primit solicitarea acestuia de a i se repartiza o locuință de serviciu din fondul locativ, primind în aceeași zi un număr de înregistrare.

Funcția de prim-ministru se încadrează în categoria beneficiarilor reședințelor oficiale din fondul locativ de protocol administrate de RAAPPS, iar pentru astfel de reședințe, cheltuielile de întreținere și taxele sunt suportate din fondurile RAAPPS.

RAAPPS a precizat regimul juridic al vilei de protocol din strada Nikolai Gogol, unde a locuit fostul președinte Traian Băsescu până în 2022, an în care și-a pierdut privilegiile după ce a fost declarat colaborator al fostei Securități. Imobilul, cu suprafața utilă de 387,76 mp și curtea de 1.174,19 mp, se află în domeniul public al statului și administrarea RAAPPS și are destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului, conform HG 60/2015.

„Funcția de Prim ministru, se încadrează în categoria beneficiarilor reședințelor oficiale din fondul locativ de protocol aflat în administrarea R.A. –A.P.P.S., menționați la art. 2 lit. a) din O.G. nr. 19/2002, cu modificările și completările ulterioare. Pentru reşedinţele oficiale atribuite, R.A.- A.P.P.S. încheie cu beneficiarii contracte de folosinţă gratuită, cheltuielile de întreţinere pentru energie, gaze, apă, canal, amortizarea şi uzura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, precum și taxele şi impozitele pe clădiri şi terenuri, aferente utilizării reşedinţei oficiale, fiind suportate din fondurile R.A.-A.P.P.S”, arată adresa trimisă de RAAPPS drept răspuns, pe 29 iulie, conform Libertatea.

Însă, prin decizia Curții Constituționale din 1 iulie, Traian Băsescu și-a recăpătat privilegiile pierdute, iar pe 11 iulie fostul președinte a solicitat atribuirea unei vile de protocol. La momentul răspunsului RAAPPS, pe 29 iulie, se aștepta motivarea CCR pentru punerea în aplicare a acestei decizii. RAAPPS a transmis că vila poate fi atribuită altor persoane decât foști șefi de stat doar după modificarea legii și că va înainta propunerea de atribuire către Secretariatul General al Guvernului după schimbarea cadrului legal.