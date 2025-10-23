Premierul Ilie Bolojan afirmă că susține austeritatea ca valoare principală, dar, potrivit surselor, nu aplică acest principiu atunci când este vorba despre propriul confort. De la începutul mandatului său la Palatul Victoria, el ar locui într-o vilă de protocol de pe Strada Gogol — aceeași în care a stat fostul președinte Traian Băsescu. În mod normal, această vilă este destinată foștilor șefi de stat ai României.

Surse citate de site-ul stiripesurse.ro spun că Bolojan ar fi decis ca Hotărârea de Guvern prin care își aprobă folosirea vilei să fie clasificată drept „confidențială”. Această locuință ar fi provocat tensiuni în Guvern deoarece Bolojan ar fi stat acolo fără drept legal. Se spune că ar fi încercat de trei ori să obțină aprobarea oficială pentru folosirea vilei, reușind abia acum.

Băsescu primise în februarie 2015 dreptul de a locui gratuit în vila de pe Strada Gogol nr. 2, după încheierea mandatului său de președinte (2004–2014). Ulterior, după ce instanța supremă a decis că a colaborat cu fosta Securitate, el a pierdut printre altele și dreptul la această locuință.

Băsescu a primit, în vară, o vilă de protocol situată pe Strada Emile Zola nr. 2A, în Sectorul 1 din București. Casa se afla chiar lângă Muzeul Zambaccian și la doar câțiva pași de locuința fostului premier Adrian Năstase, potrivit hotărârii pregătite de guvern de la acea vreme.

Cei doi foști politicieni mai fuseseră vecini și în trecut, pe Bulevardul Constantin Prezan, unde Băsescu a locuit într-o clădire în care se aflau și Adrian Năstase, și Nicolae Văcăroiu. El povestea adesea, în glumă, cum fusese inundat din cauza unei țevi sparte în apartamentul lui Văcăroiu, care nu era acasă, și cum dăduse apa afară cu găleata, ajutat de Năstase.

Guvernul a confirmat atunci că vila oferită lui Băsescu se afla lângă Muzeul Zambaccian. Secretariatul General al Guvernului a transmis că, potrivit legii, fostul președinte solicitase Regiei RA-APPS o locuință de protocol, în calitate de fost șef de stat.

Vila are la etaj o suprafață de 116,71 metri pătrați, cu sufragerie, două dormitoare și o bucătărie. La parter sunt alți 124,13 metri pătrați, cu un living, sufragerie, două dormitoare, o bucătărie și alte spații și anexe. Terenul din jurul casei are 541 de metri pătrați.