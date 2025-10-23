Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a vorbit, joi, despre proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților. Potrivit spuselor sale, partidele din coaliție nu au ajuns încă la un acord asupra formei finale a proiectului și că Guvernul așteaptă motivarea CCR. În legătură cu discuțiile despre avizul CSM și observațiile Ministerului Justiției, ea a spus că va cere să recitească transcrierea ședinței de guvern în care s-a adoptat proiectul, pentru că nu își amintește ca cineva să se fi opus.

Dogioiu a mai spus, referindu-se la legea pensiilor magistraților respinsă de CCR, că nu are informații despre forma în care urmează să fie adoptat actul normativ, deoarece aceasta nu a fost stabilită încă. Ea a adăugat că partidele din coaliție nu au ajuns la un punct de vedere comun și că, în mod normal, Guvernul așteaptă motivarea CCR pentru a vedea ce au spus judecătorii și care este calea de urmat.

„Coaliţia nu a ajuns la un punct de vedere comun, din acest punct de vedere. Ceea ce pot să vă spun este că, în mod normal, aşteptăm motivarea Curţii Constituţionale, să vedem ce au avut de spus judecătorii Curţii şi conform regulii, în cazul deciziilor CCR, care e calea de urmat”, a precizat Dogioiu.

Dogioiu a comentat afirmația lui Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, care spusese că, dacă noua lege a pensiilor magistraților va fi declarată neconstituțională, guvernul ar trebui să plece, fie prin demisie, fie prin moțiune de cenzură. Ea a explicat că decizia CCR nu a fost legată de conținutul legii, ci de o problemă de procedură. Hotărârea a fost una la limită: patru judecători au considerat că procedura a fost respectată, iar cinci au spus că nu.

Dogioiu a spus că este important să fie citită motivarea CCR și opiniile separate ale judecătorilor, subliniind că acestea nu pun sub semnul întrebării decizia în sine. Ea a adăugat că, potrivit comunicatului CCR, sesizarea a fost acceptată pentru că nu au fost respectate cele 30 de zile în care CSM trebuia să își exprime punctul de vedere.

Dogioiu a precizat că, în opinia ei, problema nu a fost lipsa avizului, ci faptul că nu s-a așteptat suficient, menționând că acest lucru reprezintă un fel de nou standard stabilit de Curte față de deciziile anterioare.

„De aceea este foarte important să citim motivarea şi să citim şi opiniile separate, ceea ce nu pune sub nicio formă, sub semnul întrebării, decizia însăşi. Personal înţeleg din asta că nu lipsa avizului în sine este o problemă, ci faptul că nu a fost aşteptat suficient timp, o chestiune care, sigur, reprezintă un standard orecum nou în materie, raportat la jurisprudenţa Curţii Constituţionale”, a afirmat Dogioiu.

Întrebată dacă Ministerul Justiției a avut observații asupra proiectului de lege și dacă acestea vizau și conținutul, nu doar forma, Dogioiu a spus că nu a văzut astfel de observații.

Ea a adăugat că nu dorește să comenteze dispute politice și că tot ce poate spune este ceea ce reiese din comunicatul CCR. Dogioiu a mai spus că, din câte își amintește, nimeni nu s-a opus în ședința de guvern în care a fost adoptat proiectul pentru asumarea răspunderii. Totuși, a menționat că va verifica acest lucru și va cere să recitească transcrierea ședinței pentru a fi sigură.