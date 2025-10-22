Întrebat dacă ar trebui schimbată legea de organizare a Curții Constituționale în contextul repetatelor respingeri privind modificarea pensiilor speciale, Sorin Grindeanu a afirmat că o astfel de variantă este posibilă.

„Nu exclud aceste lucruri. Pe mine mă interesează în acest moment şi pe fiecare dintre noi ar trebui să ne intereseze să rezolvăm rapid această injustiţie, dacă vreţi, acest sistem care nu e just (referitor la pensiile magistraţilor – n.r.). Şi lucrul ăsta trebuie să-l facem cât mai repede”, a spus Grindeanu, referindu-se la pensiile magistraților.

El a adăugat că procesul de reformă trebuie reluat de la zero, întrucât proiectul anterior a fost respins pe motive de formă, și a precizat că există mai multe opțiuni de lucru: reluarea proiectului în forma anterioară sau o nouă variantă discutată inclusiv cu Președinția României.

„Suntem într-o situaţie în care pare că trebuie reluat de la zero acest proces, fiind respins pe formă acest proiect şi atunci avem diferite modalităţi de abordare. Fie putem să încercăm să reluăm în aceeaşi formă proiectul, fără a avea foarte mult dialog cu sistemul judiciar, sau să încercăm să discutăm inclusiv cu Preşedinţia României”, a precizat Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Liderul PSD a subliniat că nu renunță la ideea de a crea un grup de lucru în interiorul coaliției care să elaboreze o nouă formă a legii privind pensiile magistraților.

El a subliniat că reforma trebuie făcută „cu dialog, nu prin impunere”, astfel încât modificările să fie solide din punct de vedere constituțional.

„Ce am propus ieri a fost ca oameni şi de la PSD, şi de la PNL, şi de la USR şi de la UDMR care sunt specialişti în domeniu, eu nu mă pricep la aşa ceva, sunt ori miniştri ai Justiţiei, foşti miniştri ai Justiţiei, şi au avut dialog şi au această expertiză de a fi lucrat până acum cu acest sistem, să vină cu o soluţie rapidă. Asta a fost propunerea mea ieri, care e una de dialog, nu e una care să blocheze. Pare că nu e acceptată. Nu o să renunţ la ea”, a afirmat Grindeanu.

Amintim că, fostul judecător al CCR, Petre Lăzăroiu, a spus la B1 TV că nu înțelege de ce se face „atâta tam-tam” în jurul pensiilor magistraților. Lăzăroiu a menționat că are o pensie de aproape 10.000 de euro, cu 2.000 de euro mai mică decât salariul pe care îl avea înainte de retragere.

„Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro. La un salariu de 60.000 de lei, adică 12.000 de euro. Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam. Nu juriștii fac legea, parlamentarii fac legea”, a spus fostul judecător.

În replică, Sorin Grindeanu a afirmat că reacțiile publice sunt justificate tocmai din cauza disproporției între aceste pensii și sistemul general de contribuții.