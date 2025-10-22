Într-o declarație publică făcută miercuri, Sorin Grindeanu a avertizat că Guvernul trebuie să țină cont de toate instituțiile implicate atunci când reia procedura de reformă a pensiilor din justiție. Acesta a afirmat că lipsa unui dialog real poate conduce la repetarea erorilor din trecut și, implicit, la pierderea credibilității Executivului.

„Dacă în continuare faci a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţii cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să pleci acasă”, a transmis liderul interimar al PSD.

Întrebat de jurnaliști care sunt riscurile la care se expune Guvernul dacă ignoră dialogul cu reprezentanții sistemului judiciar, Grindeanu a insistat asupra ideii de responsabilitate politică. El a subliniat că refacerea aceleiași proceduri fără consultare ar demonstra o lipsă de învățăminte din experiențele anterioare.

Totodată, liderul social-democrat a precizat că situația actuală nu poate fi calificată drept un blocaj, deoarece Executivul așteaptă motivarea Curții Constituționale, pas necesar înainte de reluarea procesului legislativ.

„Guvernul, pe bună dreptate, așteaptă motivarea de la CCR”, a adăugat Grindeanu.

Marți seară, într-o intervenție televizată la România TV, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj similar, cerând Guvernului Bolojan să-și asume consecințele în cazul în care proiectul de lege privind pensiile magistraților va fi, din nou, declarat neconstituțional.

În opinia sa, responsabilitatea pentru eventuala repetare a greșelilor ar reveni în întregime Executivului, care, spune Grindeanu, a ignorat în mod repetat necesitatea dialogului cu sistemul de justiție. Lipsa acestei consultări a dus deja la tensiuni în interiorul instituțiilor judiciare, inclusiv la declanșarea protestelor.

„Dacă nu va lua calea dialogului şi să ţină cont şi de celelalte propuneri – să nu uităm că justiţia în acest moment e în grevă şi asta este urmarea unei lipse de dialog cu actorii din domeniu – dacă vom continua pe aceeaşi linie şi mai pică o dată legea la Curtea Constituţională, cred că acest Guvern trebuie să plece”, a afirmat Grindeanu.

Grindeanu a atras atenția că un guvern nu poate reforma sistemul de pensii al magistraților fără o comunicare reală cu cei direct vizați. În opinia sa, confruntarea permanentă cu justiția nu reprezintă o soluție sustenabilă și ar putea accentua tensiunile existente între instituțiile statului.

„Nu poţi să faci acest lucru într-un război permanent cu justiţia, care în acest moment este în grevă. Poţi să faci acest lucru având totuşi un dialog cu justiţia şi găsind o cale de mijloc”, a precizat el.

Acesta a mai menționat că repetarea unei proceduri care a eșuat deja în fața Curții Constituționale ar compromite orice încercare de reformă credibilă. Potrivit lui Grindeanu, dacă Executivul persistă pe același drum, consecințele ar trebui să fie clare.