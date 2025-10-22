Sorin Grindeanu a precizat că, potrivit informațiilor primite „pe surse”, chiar dacă proiectul ar fi fost adoptat în forma actuală, acesta ar fi fost declarat neconstituțional de Curtea Constituțională, motiv pentru care consideră că demersul trebuie reluat de la zero.

”Noi am venit cu o propunere care, din punctul nostru de vedere, încearcă să rezolve o problemă care trebuie să îşi găsească soluţie, şi anume pensiile magistraţiilor, aceste pensii speciale, o soluţie bazată pe dialog. Astăzi, când vorbim, avem un sistem de justiţie care este în grevă, avem un sistem de justiţie care, prin reprezentanţi şi prin diverşi actori, spun că n-au avut dialog cu guvernul”, a explicat preşedintele PSD, despre discuţiile din coaliţie.

Sorin Grindeanu a afirmat că sistemul de justiție trebuie implicat ca partener pentru a găsi soluții privind eliminarea pensiilor speciale și stabilirea unei vârste de pensionare corecte, aliniate la standardele europene. El a explicat că a propus constituirea rapidă a unui grup de lucru care să elaboreze o nouă formă a proiectului, în așteptarea motivării Curții Constituționale, însă a primit doar orgoliu și transmisiuni live din timpul ședinței coaliției.

Grindeanu a mai precizat că și președintele României a subliniat necesitatea reformulării anumitor articole, după consultări cu Înalta Curte, CSM și alți actori din domeniu.

Sorin Grindeanu a afirmat că proiectul de lege inițiat de guvern nu a ținut cont de observațiile președintelui și că lipsa dialogului a determinat propunerea unei soluții pentru deblocarea situației. El a precizat că, potrivit surselor sale, proiectul ar fi fost respins și pe fond, chiar dacă ar fi trecut de etapa inițială. În prezent, proiectul a fost respins pe formă, astfel că trebuie reluat de la zero, corectând erorile comise de guvern în prima încercare.

”Nu s-a ţinut cont în acest proiect de lege, angajat de către guvern, nici de observaţiile date de către preşedinte. Şi atunci lipsa aceasta de dialog m-a făcut să vin cu această soluţie care ar debloca lucrurile. Pentru că toată lumea vrea să rezolve. (..) Înţeleg pe surse că oricum proiectul, dacă ar fi trecut primul pas, cel de respingere pe formă, ar fi avut respingere şi pe fond. (..) În acest moment, pe ceea ce am văzut ca şi comunicare, că a existat o comunicare de la CCR, am văzut că acest proiect a fost respins pe formă, deci în totalitate. Deci trebuie apucat de la zero. Asta se poate face înlăturând greşelile pe care, în mod sigur, Guvernul le-a făcut la primul demers”, a mai spus Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a subliniat că una dintre probleme a fost lipsa dialogului în abordarea proiectului. Sorin Grindeanu a explicat că există două căi pentru deblocarea situației: fie se reia procedura de angajare a răspunderii după primirea motivării și parcurgerea tuturor pașilor constituționali, fie se inițiază un proiect în Parlament, urmând aprobarea prin procedura legislativă obișnuită.