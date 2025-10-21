Avocatul Gabriel Biriș a reacționat public, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat neconstituționale două dintre proiectele majore promovate de Guvern: legea privind pensiile magistraților și pachetul legislativ de modificări fiscale. Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, Biriș a explicat pe larg de ce, în opinia sa, ambele inițiative au fost greșit concepute și prost gestionate.

Referindu-se la decizia CCR de a respinge legea pensiilor magistraților, avocatul a acuzat Guvernul de neglijență procedurală și lipsă de profesionalism.

„Graba strică treaba! Cum a fost posibil să adopte legea fără avizul (consultativ) al CSM? Cum a fost posibil ca Ministerul Justiției să avizeze proiectul de lege fără aviz?”, a scris Biriș.

El a explicat că decizia Curții era previzibilă, având în vedere lipsa respectării procedurii constituționale de consultare a Consiliului Superior al Magistraturii.

„Aici, eu cred că CCR nu avea cum să ia o altă decizie, trebuia admisă excepția! Ce mă miră e de ce ‘scorul’ nu a fost 9:0… Amatorism sau sabotaj? Nu știu ce să zic…”, a adăugat avocatul.

Legea privind pensiile speciale ale magistraților a fost declarată neconstituțională pentru că nu a primit avizul CSM, deși acesta este unul consultativ, dar obligatoriu în procesul legislativ. Decizia CCR a fost un nou eșec pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan, care își asumase răspunderea pe această lege în Parlament.

Cea de-a doua decizie a Curții Constituționale a vizat pachetul legislativ de modificări fiscale, prin care Guvernul intenționa să corecteze unele dezechilibre bugetare. CCR a admis parțial sesizările, declarând neconstituționale prevederile referitoare la obligarea vameșilor să fie supuși testelor poligraf.

Gabriel Biriș a descris această prevedere ca fiind „super discutabilă” și a criticat includerea ei într-un pachet considerat vital pentru finanțele țării.

„Aici, excepția a fost admisă pe fond, CCR a considerat neconstituționale prevederile referitoare la obligarea vameșilor la testele poligraf. Super discutabilă prevederea, am avut discuții pe subiectul acesta și în CES…”, a explicat el.

Fostul secretar de stat s-a întrebat de ce Guvernul a ales să introducă o astfel de măsură într-un proiect de importanță macroeconomică:

„De ce a fost oare nevoie să includă o astfel de prevedere într-un pachet considerat vital pentru buget? Nu se putea adopta separat, prin OUG? Guvernul și-a făcut cu mâna lui…”

Biriș a adăugat că deciziile Curții pot avea efecte negative asupra percepției investitorilor și a agențiilor de rating, exprimându-și temerea că România ar putea fi penalizată din nou pe piețele internaționale.

„Mă întreb dacă nu cumva intrăm din nou sub amenințarea junk-ului…”

În finalul analizei sale, Gabriel Biriș a observat și faptul că CCR a amânat de două ori pronunțarea asupra acestor decizii, deși, în opinia sa, situația era clară încă de la început.