Gabriel Biriș a comentat deciziile CCR privind pensiile magistraților și pachetul fiscal
Avocatul Gabriel Biriș a reacționat public, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat neconstituționale două dintre proiectele majore promovate de Guvern: legea privind pensiile magistraților și pachetul legislativ de modificări fiscale. Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, Biriș a explicat pe larg de ce, în opinia sa, ambele inițiative au fost greșit concepute și prost gestionate.
„Graba strică treaba” – despre legea pensiilor magistraților
Referindu-se la decizia CCR de a respinge legea pensiilor magistraților, avocatul a acuzat Guvernul de neglijență procedurală și lipsă de profesionalism.
„Graba strică treaba! Cum a fost posibil să adopte legea fără avizul (consultativ) al CSM? Cum a fost posibil ca Ministerul Justiției să avizeze proiectul de lege fără aviz?”, a scris Biriș.
El a explicat că decizia Curții era previzibilă, având în vedere lipsa respectării procedurii constituționale de consultare a Consiliului Superior al Magistraturii.
„Aici, eu cred că CCR nu avea cum să ia o altă decizie, trebuia admisă excepția! Ce mă miră e de ce ‘scorul’ nu a fost 9:0… Amatorism sau sabotaj? Nu știu ce să zic…”, a adăugat avocatul.
Legea privind pensiile speciale ale magistraților a fost declarată neconstituțională pentru că nu a primit avizul CSM, deși acesta este unul consultativ, dar obligatoriu în procesul legislativ. Decizia CCR a fost un nou eșec pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan, care își asumase răspunderea pe această lege în Parlament.
„Exces de zel” în pachetul de modificări fiscale
Cea de-a doua decizie a Curții Constituționale a vizat pachetul legislativ de modificări fiscale, prin care Guvernul intenționa să corecteze unele dezechilibre bugetare. CCR a admis parțial sesizările, declarând neconstituționale prevederile referitoare la obligarea vameșilor să fie supuși testelor poligraf.
Gabriel Biriș a descris această prevedere ca fiind „super discutabilă” și a criticat includerea ei într-un pachet considerat vital pentru finanțele țării.
„Aici, excepția a fost admisă pe fond, CCR a considerat neconstituționale prevederile referitoare la obligarea vameșilor la testele poligraf. Super discutabilă prevederea, am avut discuții pe subiectul acesta și în CES…”, a explicat el.
Fostul secretar de stat s-a întrebat de ce Guvernul a ales să introducă o astfel de măsură într-un proiect de importanță macroeconomică:
„De ce a fost oare nevoie să includă o astfel de prevedere într-un pachet considerat vital pentru buget? Nu se putea adopta separat, prin OUG? Guvernul și-a făcut cu mâna lui…”
Biriș a adăugat că deciziile Curții pot avea efecte negative asupra percepției investitorilor și a agențiilor de rating, exprimându-și temerea că România ar putea fi penalizată din nou pe piețele internaționale.
„Mă întreb dacă nu cumva intrăm din nou sub amenințarea junk-ului…”
Critici privind modul de lucru al Curții Constituționale
În finalul analizei sale, Gabriel Biriș a observat și faptul că CCR a amânat de două ori pronunțarea asupra acestor decizii, deși, în opinia sa, situația era clară încă de la început.
„Mă întreb însă și de ce CCR a amânat pronunțarea de două ori, că lucrurile erau clare din prima…”, a scris avocatul.