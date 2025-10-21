Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară, la România TV, că Executivul condus de premierul Ilie Bolojan ar trebui să își asume consecințele dacă noua lege privind pensiile magistraților va fi, din nou, declarată neconstituțională.

Grindeanu a avertizat că lipsa dialogului cu sistemul judiciar a dus deja la o situație tensionată și că un nou eșec ar trebui să aibă urmări politice directe:

„Dacă nu va lua calea dialogului şi să ţină cont şi de celelalte propuneri – să nu uităm că justiţia în acest moment e în grevă şi asta este urmarea unei lipse de dialog cu actorii din domeniu – dacă vom continua pe aceeaşi linie şi mai pică o dată legea la Curtea Constituţională, cred că acest Guvern trebuie să plece.”

Întrebat cum ar trebui să se producă plecarea Guvernului, prin demisia premierului sau printr-o moțiune de cenzură susținută de PSD, liderul social-democrat a răspuns tranșant:

Grindeanu a precizat că PSD susține reglementarea pensiilor speciale pentru magistrați, însă consideră că acest proces trebuie făcut prin cooperare, nu confruntare.

„Nu poţi să faci acest lucru într-un război permanent cu justiţia, care în acest moment este în grevă. Poţi să faci acest lucru având totuşi un dialog cu justiţia şi găsind o cale de mijloc. Dacă apucăm încă o dată pe aceeaşi cale, care s-a dovedit a fi un eşec, aşa cum s-a întâmplat ieri, odată cu decizia Curţii, vom avea al doilea eşec şi atunci cineva va trebui să răspundă, în speţă Guvernul.”

Liderul interimar al PSD a explicat că a propus formarea unui grup de lucru care „să deblocheze” situația, avertizând că o nouă abordare unilaterală din partea premierului ar fi o greșeală.

„Dacă nu se face (grupul de lucru – n.r.) şi mai asumă o dată premierul să meargă în acelaşi mod, într-un proiect asumat de dânsul şi lucrat de dânsul şi nu are succes, atunci Guvernul va trebui să plece acasă pentru că societatea aşteaptă să rezolvăm aceste lucruri. Lucruri pe care trebuie să le rezolvăm nu în forţă.”

Grindeanu a adăugat că, din informațiile sale, Guvernul intenționează să adopte noul proiect de lege privind pensiile magistraților tot prin procedura angajării răspunderii în Parlament.

În privința termenului-limită pentru finalizarea reformei, liderul PSD a spus că acesta depinde de voința politică:

„Deadline-ul ţine de noi şi de o anumită justiţie socială, acest lucru trebuie a fi rezolvat cât mai repede, pentru că este anormal ceea ce se întâmplă în acest moment.”

Sorin Grindeanu a adăugat că înțelege intenția premierului de a se implica personal în procesul de reformă, dar îl avertizează să nu ignore nevoia de cooperare:

„Dorinţa lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiţiei” este de înțeles, a spus Grindeanu, însă a subliniat că premierul „e dator să înţeleagă că nu o mai poate face de unul singur.”

În încheiere, președintele interimar al PSD a tras o concluzie fermă.