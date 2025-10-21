Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a lansat marţi seară un apel la cooperare politică în privinţa reformelor din domeniul justiţiei, subliniind că acestea trebuie realizate rapid, dar numai printr-un dialog transparent şi cu respect faţă de instituţiile statului. Reacţia sa vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunţat că Guvernul va relua procedurile pentru reforma pensiilor magistraţilor, în urma deciziei Curţii Constituţionale.

Într-o postare pe Facebook, Grindeanu a afirmat că poate înţelege ”dorinţa lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiţiei”, însă i-a transmis premierului că ”e dator să înţeleagă că nu o mai poate face de unul singur”.

Liderul PSD a atras atenţia că, în lipsa unei cooperări reale, guvernul riscă să repete greşelile din trecut.

”Toţi actorii politici trebuie să colaboreze şi am cerut acest lucru în numele PSD. Din păcate, unii mânaţi mai mult de orgoliu şi mai puţin de raţiune vor să facă aceiaşi paşi care, în trecut, au dus la eşec – riscând de această dată un deznodământ şi mai grav: respingerea pe fond. Pot înţelege dorinţa lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiţiei. Dar e dator să înţeleagă că nu o mai poate face de unul singur”, a transmis Grindeanu.

Social-democratul a precizat că reformele trebuie făcute ”în deplină transparenţă” şi numai după consultarea tuturor instituţiilor relevante din sistemul judiciar. În opinia sa, un efort unilateral din partea premierului ar compromite din nou întregul proces.

”Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu şi va eşua şi a doua oară. Premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii”, a avertizat Grindeanu.

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a reacţionat luni seară, după decizia Curţii Constituţionale care a respins legea privind pensiile magistraţilor pe motive procedurale. Şeful Guvernului a precizat că reforma rămâne un obiectiv esenţial, asumat de întreaga coaliţie de guvernare, şi că va fi reluată cu respectarea tuturor normelor cerute.

”Am luat act de decizia CCR în privinţa legii privind pensiile magistraţilor, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecţia a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a scris Bolojan pe Facebook, adăugând că standardul procedural pentru primirea avizului CSM va fi respectat.

În context, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că respingerea proiectului de către Curtea Constituţională nu reprezintă un motiv pentru demisia premierului, argumentând că problema a fost una strict de procedură, nu de fond.

Astfel, disputa dintre liderii PSD şi PNL ar putea reaprinde tensiunile din coaliţie, pe fondul discuţiilor despre ritmul şi modul în care ar trebui realizate marile reforme din domeniul justiţiei — un subiect sensibil, dar crucial pentru angajamentele României în faţa Comisiei Europene