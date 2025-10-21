Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că nu este momentul să fie generate noi crize politice și că prioritatea guvernului o reprezintă aprobarea bugetului pe 2026 și continuarea reformelor, inclusiv a celor din administrația publică, care necesită luarea unor decizii privind structura personalului și numărul de posturi.

”Nu este momentul ca noi să generăm alte crize politice. Nu este momentul, din niciun punct de vedere. Avem în faţă un buget de aprobat pentru 2026, avem reforme de dus până la capăt, avem pachetul de reforme pe administraţia publică locală şi centrală care sunt pregătite şi avem nevoie de ultimele decizii cu privire la numărul de angajaţi, numărul de funcţionari publici, de posturi desfinţate”, a spus vicepremierul Tanczos Barna, despre o demisie în urma deciziei CCR privind reforma pensiilor magistraţilor.

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că, în timp ce la vecinii din Ungaria se desfășoară un summit important între Trump și Putin, România nu ar trebui să se concentreze pe crize politice interne, ci să continue implementarea reformelor.

”Lângă noi, la vecinii noştri, în Ungaria, se pregăteşte un summit istoric unde se întâlneşte domnul Trump cu domnul Putin şi noi începem să discutăm de criză politică internă. În niciun caz. Trebuie să mergem mai departe cu reformele”, a spus vicepremierul Tanczos Barna.

El a subliniat că este necesar să se acționeze hotărât pentru a finaliza această reformă, astfel încât să fie create condiții pentru reducerea cheltuielilor de funcționare ale statului.

”Trebuie să fim hotărâţi să ducem această luptă până la capăt, astfel încât să creăm condiţii pentru reducerea cheltuielilor de funcţionare ale statului”, a adăugat el.

Tanczos Barna a afirmat că munca de reformă trebuie continuată, inclusiv în privința deciziilor Curții Constituționale și a reformei din justiție, subliniind că este nevoie să se respecte procedurile, chiar dacă presupune întârzieri, pentru a asigura fonduri pentru investiții anul viitor.

”Această muncă trebuie dusă mai departe şi nu trebuie să ne oprim nici în cazul Curţii Constituţionale sau în cazul reformei din justiţie. Reluăm procedura, mergem înapoi la Parlament, corectăm ce e de corectat procedural, aşteptăm 30 de zile, dacă trebuie să aşteptăm 30 de zile, dar reforma trebuie dusă mai departe. Altfel, la anul nu o să avem bani de investiţii”, a menţionat Tanczos Barna.

Tanczos Barna a declarat că reforma va continua și că procedurile vor fi reluate, precizând că nu există scenarii privind demisia premierului Ilie Bolojan și că România nu își poate permite o nouă criză politică.

„Mergem în continuare înainte cu reforma. Reluăm procedura. (…) Nu există niciun scenariu de plecare a premierului. Nicidecum Bolojan nu trebuie să-și dea demisia. Nu ne permitem luxul de a avea o altă criză politică în România”, a declarat Tanczos Barna.

Astăzi, coaliția de guvernare se întrunește pentru o ședință, după ce decizia Curții Constituționale de a respinge reforma pensiilor magistraților a generat incertitudini privind mandatul premierului Ilie Bolojan.