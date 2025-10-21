Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că trei articole din legea referitoare la măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice, lege promovată prin angajarea răspunderii de către guvernul condus de Ilie Bolojan, nu respectă prevederile Constituției.

Inițiativa legislativă include atât noile taxe introduse de executiv, cât și prevederi privind organizarea și activitatea unor instituții publice, fapt ce a stârnit critici și contestații din partea opoziției.

Magistrații Curții Constituționale au validat legea ca fiind conformă cu Constituția, cu excepția dispozițiilor din articolele XVII, XIX și XX, care vizau folosirea testelor poligraf – așa-numitele „detectoare de minciuni” – pentru angajații ANAF, ONJN și ai Autorității Vamale Române.

„Cu privire la sintagma „inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizat prin utilizarea tehnicii poligraf” din cuprinsul articolelor XVII, XIX și XX din legea criticată, Curtea a constatat că aceasta nu întrunește standardul constituțional de claritate și previzibilitate prevăzut de art.1 alin.(5) din Legea fundamentală”, se spune într-un comunicat al Curții Constituționale.

Curtea Constituțională a declarat neconstituționale articolele care prevedeau posibilitatea testării cu poligraful a angajaților din ANAF, Autoritatea Vamală Română și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Conform acestor prevederi, atunci când existau suspiciuni sau indicii privind abateri de la integritate ori nerespectarea conduitei profesionale, conducerea instituțiilor putea solicita ca persoanele vizate – atât din funcțiile de conducere, cât și din structurile de control – să fie supuse testelor de integritate, inclusiv celor realizate prin tehnica poligraf, cunoscută drept „detector de minciuni”.

„În situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate ale personalului care ocupă funcțiile publice de conducere din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, respectiv ale personalului care ocupă funcții generale de execuție din cadrul structurilor de control, la solicitarea conducerii Oficiului, personalul poate face obiectul testării integrității, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf. În situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate ale personalului care ocupă funcțiile publice de conducere din cadrul Autorității Vamale Române, respectiv ale personalului care ocupă funcții generale de execuție din cadrul structurilor de control, la solicitarea conducerii Autorității, personalul poate face obiectul testării integrității, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf. În situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate și principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici care ocupă funcțiile publice de conducere din Agenția Națională de Administrare Fiscală, respectiv ale personalului care ocupă funcții generale de execuție din cadrul structurilor de control și de executare silită, la solicitarea conducerii Agenției, personalul poate face obiectul testelor de integritate, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf, în condițiile legii.”, acestea sunt prevederile considerate neconstituționale de către Curetea Constituțională a României (CCR).

Actul normativ urmează să fie trimis spre promulgare, dar fără articolele declarate neconstituționale. Curtea Constituțională a subliniat că Parlamentul are libertatea de a alege mijloacele prin care urmărește o mai bună gestionare și utilizare a resurselor publice.

Sursa citată a precizat că prevederile legislative reprezintă decizii de politică economică ale Parlamentului, care beneficiază de o marjă largă de apreciere pentru a alege soluțiile care asigură eficiența și coerența circuitului economic și previn efecte negative asupra deficitului bugetar.