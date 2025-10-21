Jurnalistul Dan Andronic a comentat asupra modului în care unii interpretează votul judecătorilor de la Curtea Constituțională privind legea pensiilor magistraților, susținând că atribuirea automată a unui motiv politic tuturor celor care au votat împotrivă este simplistă și incorectă.

El a subliniat că doar patru dintre cei cinci judecători ar putea fi astfel etichetați, iar unul fusese numit de fostul președinte Klaus Iohannis.

”Îmi place logica de tip vechio-marxistist care spune că cei cinci judecători care au votat pentru respingerea proiectului legii pensilor magistraților au făcut-o pentru că sunt pesediști. For the record, doar 4 pot avea această ștampilă, una era numită de Iohannis. Nu de alta, dar respectând dialectica lui Engels, putem spune că cei patru judecători care au considerat că lipsa unui aviz obligatoriu prin lege nu este o problemă, au făcut-o din conștiință”, spune acesta.

Mai departe, jurnalistul Dan Andronic a arătat că judecătorii care au considerat că lipsa unui aviz obligatoriu nu este problematică au acționat din conștiință, influențați de politica celor care i-au numit, adică PNL și aliații săi.

Totodată, el critica jurnaliștii și politicienii care promovează astfel de raționamente simpliste, dar care apoi se plâng că publicul nu le mai acordă credibilitate.

”Conștiința politică că cei care i-au numit acolo au întotdeauna dreptate. Erau numiți de PNL&Co. Culmea este că cei care încurajează un asemenea raționament sunt ziariștii și politicienii. Care, apoi, se plâng că lumea nu le mai acordă credibilitate, nu-i mai citește și nu-i mai votează”, continuă cunoscutul jurnalist.

De asemenea, el a oferit și un exemplu, fiind vorba de un politician afirma cu siguranță că cele 11 zile în care Guvernul a solicitat avizul CSM reprezintă un termen rezonabil, invocând decizii ale CCR.

Cunoscutul jurnalist a explicat că, verificând comunicatul CCR, se confirmă că termenul de 30 de zile este obligatoriu, ceea ce evidențiază lipsa de respect pentru proceduri și contribuie la scăderea încrederii în instituțiile politice.