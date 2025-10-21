Discuțiile din coaliția de guvernare privind majorarea salariului minim în anul 2026 sunt departe de un consens, pozițiile partidelor fiind divergente. Deputatul PSD Răzvan Ciortea susține însă că această creștere este esențială, reprezentând, potrivit lui, legătura dintre „supraviețuire și demnitate”.

„În România, premierul Ilie Bolojan merge în sens invers. Insistă pe înghețarea salariului minim și a pensiilor până în 2026. Cu alte cuvinte, cere românilor să strângă cureaua, în timp ce prețurile la alimente, energie și alte bunuri continuă să urce”, afirmă parlamentarul PSD.

Ciortea consideră că o asemenea decizie este eronată din toate perspectivele și a oferit trei argumente:

„economic – taie consumul și frânează creșterea;

social – condamnă milioane de oameni la lipsuri și, implicit, la pierderea încrederii în democrație;

european – încalcă Directiva (UE) privind salariul minim adecvat, care obligă statele membre să coreleze veniturile cu costul vieții”, a explicat acesta.

El a subliniat, totodată, că „cu 2.574 lei pe lună, un om activ nu mai poate trăi demn. Iar un Guvern care confundă supraviețuirea cu traiul decent arată cât de departe este de realitatea din casele românilor. PSD nu va accepta ca munca românilor să fie tratată cu dispreț!

Nu vom lăsa țara să alunece din nou pe panta austerității care a distrus speranța și a alungat milioane de oameni din țară. Europa vorbește astăzi despre convergență socială, despre un salariu minim european și despre dreptul fiecărui om la un trai decent. Țări precum Spania sau Portugalia cresc veniturile celor care muncesc, pentru că au înțeles un adevăr simplu: o economie sănătoasă nu se construiește pe sărăcie. România are nevoie de o guvernare care respectă legea europeană, dar mai ales care respectă oamenii. Munca cinstită trebuie răsplătită corect”, a declarat Răzvan Ciortea.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan (PNL) a anunțat că decizia privind salariul minim pentru anul 2026 va fi luată în următoarele două săptămâni, menționând că orice creștere ar avea un impact bugetar major, mai ales în sectorul public, unde multe venituri sunt raportate la salariul minim.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că în cadrul coaliției s-a ajuns deja la acordul de a nu majora salariul minim anul viitor. În opinia sa, o astfel de creștere ar fi inoportună în actualul context economic, pentru că „în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câștigi pe partea bugetară”.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că discuțiile oficiale privind stabilirea nivelului salariului minim pentru 2026 vor debuta luni, odată cu prezentarea datelor macroeconomice furnizate de Institutul Național de Statistică. Potrivit acestuia, decizia finală urmează să fie adoptată de Consiliul Național Tripartit până la sfârșitul săptămânii, pe baza unei formule matematice stabilite prin lege.

Ministrul a explicat că, spre deosebire de anii anteriori, România aplică acum un mecanism de calcul obiectiv, aliniat la o directivă europeană:

„Avem o legislație în vigoare, care decurge dintr-o directivă europeană, directiva salariului minim european. E o formulă matematică care ține cont de cifrele pe care Institutul Național de Statistică le-a livrat deja ministerului pe subiectul salariului mediu brut în economie, productivitate, inflație”, a declarat Manole.

Datele de la INS vor fi analizate luni, la ora 13:00, în cadrul Comisiei de Dialog Social, iar ulterior, reprezentanții sindicatelor, patronatelor și guvernului se vor reuni în Consiliul Tripartit pentru a adopta o decizie finală.

În prezent, salariul minim brut pe economie este de 4.050 de lei, nivel stabilit la 1 ianuarie 2025. Aproximativ 1,1 milioane de angajați din România sunt plătiți cu acest salariu.

Ministrul a mai precizat că presiunile din mediul privat pentru o creștere semnificativă există — de exemplu, Dragoș Damian, directorul companiei Terapia Cluj, a cerut public ca salariul minim să ajungă la 5.000 de lei — însă Manole a spus că nu va propune sume arbitrare.

„Nu voi înainta această propunere în mod subiectiv. Să fie 5.000 sau să fie 4.900 sau 5.100”.

În ceea ce privește impactul bugetar, ministrul a subliniat că acesta ar fi redus, întrucât doar aproximativ 100.000 de angajați din sistemul public și beneficiari de ajutoare sociale au veniturile raportate la salariul minim, în special asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități.

„Cheltuielile statului vor crește nesemnificativ atunci când vorbim de creșterea salariului minim. Cresc încasările la stat și cresc veniturile pentru poporul”, a adăugat Florin Manole.

În final, ministrul s-a declarat deschis și la ideea reducerii impozitării pentru a echilibra eventualele efecte ale unei noi creșteri a salariului minim.