Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că stabilirea salariului minim nu mai depinde de decizii politice arbitrare, ci se face conform unui mecanism prevăzut de legislația națională, care derivă din directiva europeană privind salariul minim. Formula de calcul se bazează pe indicatori obiectivi furnizați de Institutul Național de Statistică, precum salariul mediu brut, productivitatea și inflația, înlocuind vechile creșteri subiective practicate anterior.

El a precizat că datele statistice au fost deja transmise Ministerului Muncii, iar discuțiile cu sindicatele și patronatele vor avea loc astăzi, la ora 13:00, în Comisia de Dialog Social. Până la sfârșitul săptămânii, va fi convocat Consiliul Național Tripartit, reunind reprezentanții sindicatelor, patronatelor și Guvernului pentru a lua decizia finală.

Ministrul a subliniat că întregul proces respectă calendarul și cadrul legal existent, bazându-se exclusiv pe date economice obiective, nu pe decizii politice.

„Nici măcar n-aș folosi verbul a propune, pentru că avem o legislație în vigoare care decurge dintr-o directivă europeană privind salariul minim. Legea ne oferă un mecanism de calcul diferit de creșterile acelea subiective practicate ani de zile. Acum e o formulă matematică, bazată pe indicatorii livrați de Institutul Național de Statistică – salariul mediu brut, productivitatea, inflația”, a explicat ministrul la DCNews. „Acesta este traseul legal și calendarul prevăzut în lege. Nu mai e o chestiune de decizie politică, ci una bazată pe date economice obiective”, a adăugat Manole.

Întrebat de analistul Bogdan Chirieac despre solicitările mediului privat privind o creștere mai mare a salariului minim, ministrul Muncii, Florin Manole, a precizat că unele companii, inclusiv Terapia Cluj, au propus majorarea până la 5.000 de lei, însă a respins această variantă ca fiind arbitrară.

El a explicat că nu va înainta o astfel de propunere și că decizia nu poate fi luată subiectiv, pentru că legea prevede clar că majorarea salariului minim se realizează pe baza unor indicatori economici, nu în funcție de preferințele individuale.

„Dragoș Damian de la Terapia mi-a scris public, cerându-mi să cresc salariul minim la 5.000 lei. Nu voi înainta această propunere. Nu putem să decidem subiectiv dacă e 4.900 sau 5.100. Legea stabilește clar că majorarea se face în baza unor indicatori economici, nu după preferințe”, a declarat Florin Manole.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că majorarea salariului minim nu are o legătură directă cu pensiile speciale și că impactul bugetar al creșterii va fi nesemnificativ.

El a menționat că în sistemul public există aproximativ 100.000 de persoane care încasează salariul minim, în special însoțitorii persoanelor cu dizabilități, iar pentru restul angajaților efectele asupra bugetului sunt minime. În același timp, majorarea va aduce beneficii prin creșterea veniturilor populației și a încasărilor la buget.

Ministrul a subliniat că, deși salariile unor demnitari sunt teoretic legate de salariul minim, acestea nu au mai fost actualizate din 2018.

„Există în sistemul public aproximativ 100.000 de persoane care au salariul minim – în special însoțitori ai persoanelor cu dizabilități. În rest, nu există efecte majore asupra bugetului. Cheltuielile statului vor crește foarte puțin, dar cresc veniturile populației și încasările la buget”, a spus ministrul.

La finalul discuției, ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că majorarea salariului minim trebuie să fie fundamentată pe realitățile economiei românești, pentru a evita repercusiuni negative asupra locurilor de muncă.

El a explicat că, deși anumite sectoare, precum construcțiile, pot susține creșterea salariului minim fără probleme, există domenii mai vulnerabile, cum este zona de lohn, unde presiunea este mai mare. De aceea, aplicarea corectă a formulei europene este esențială, pentru a preveni decizii impulsive care ar putea conduce la închiderea unor firme.