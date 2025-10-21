Creșterea salariului minim pe țară aduce, în general, costuri mai mari, mai ales pentru șoferi. Amenzile de circulație ar putea să crească odată cu salariul minim. În prezent, punctul de amendă este de 202,5 lei pentru că salariul minim brut a crescut la 4.050 de lei.

Guvernul discută, acum, despre o nouă creștere a salariului minim pentru anul viitor. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus că încă nu s-a luat o decizie și că premierul analizează situația. Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, spune că salariul minim va crește în 2026 și nu va rămâne la același nivel.

O regulă a UE spune că salariul minim ar trebui să fie jumătate din salariul mediu brut. În vară, salariul mediu brut era puțin peste 9.000 de lei, așa că salariul minim ar trebui să fie în jur de 4.500 de lei. Dacă se va majora la această valoare, punctul de amendă ar crește cu aproximativ 11%, adică până la 225 lei.

„Decizia în privinţa salariului minim urmează să fie luată. Nu este luată. Nu am ce să vă comunic în această privinţă. Subiectul, vă spuneam, este în analiza premierului”, a declarat Dogioiu.

În 2025, amenzile de circulație sunt împărțite în 5 clase:

Clasa I: 2–3 puncte de amendă → 405 – 607,5 lei;

Clasa a II-a: 4–5 puncte → 810 – 1.012,5 lei;

Clasa a III-a: 6–8 puncte → 1.215 – 1.620 lei;

Clasa a IV-a: 9–20 puncte → 1.822,5 – 4.050 lei;

Clasa a V-a (pentru firme): 21–100 puncte → 4.252,5 – 20.250 lei.

Deci, pentru șoferi, cea mai mică amendă este 405 lei, iar cea mai mare 4.050 lei. Pe lângă amendă, permisul poate fi suspendat până la 180 de zile. În cazuri grave, când se consideră infracțiune, se poate ajunge la închisoare și chiar anularea permisului.

Punctul de amendă este folosit pentru a calcula valoarea amenzilor de circulație și alte sancțiuni și depinde direct de salariul minim pe economie. Cu mulți ani în urmă, valoarea unui punct de amendă era stabilită ca fiind 10% din salariul minim brut. Totuși, pentru o perioadă lungă, Guvernul a decis să limiteze această sumă la maximum 145 de lei, indiferent de creșterile salariale, ceea ce făcea ca amenzile să nu crească proporțional cu salariile.

Anul trecut, însă, legea s-a modificat, iar punctul de amendă a fost recalculat astfel încât să reprezinte doar 5% din salariul minim. Această schimbare a făcut ca amenzile să fie mai corelate cu veniturile actuale, reflectând mai bine nivelul salariului minim.

Prin urmare, odată cu majorarea salariului minim la 1 ianuarie 2025, au crescut automat și amenzile. Valoarea actuală a unui punct de amendă este de 202,5 lei, ceea ce înseamnă că șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti sume mai mari decât în trecut. Această măsură are scopul de a descuraja încălcarea regulilor și de a adapta sancțiunile la realitatea economică actuală.