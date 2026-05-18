Fostul președinte Traian Băsescu a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, contestând atât discursul său public recent, cât și sustenabilitatea modelului economic bazat pe măsuri de austeritate.

Deși îi recunoaște meritele administrative demonstrate în trecut, fostul șef al statului consideră că actualul prim-ministru folosește o retorică ipocrită în raport cu adversarii săi, amintind că acesta a făcut parte din structurile de putere timp de mai multe decenii.

Fostul președinte s-a arătat profund deranjat de faptul că Ilie Bolojan își aseamănă opozanții cu niște șobolani. Băsescu a explicat, în cadrul unei emisiuni difuzate de România TV, că premierul a ocupat funcții importante, precum cea de secretar general al Guvernului în trecut, și a colaborat în alianțe politice cu PSD, motiv pentru care nu se poate disocia brusc de acest mediu.

În opinia fostului președinte, este necinstit ca un politician care a activat în sistem timp de peste trei decenii să pretindă că el este cel care aprinde lumina. Băsescu a subliniat că liderii liberali încearcă să se extragă din responsabilitatea guvernărilor trecute, deși au fost implicați în episoade controversate, cum ar fi demiterile de guverne.

Din acest motiv, fostul șef al statului a concluzionat că toți actorii politici din acele structuri poartă aceeași vinovăție, indiferent de cine apasă în prezent pe întrerupător.

„Din gelozie s-a relansat și primul Mesia, că și Georgescu a ieșit, are soluții și el. Georgescu o să ne dea benzina cu 1 leu, că așa ne-a promis, iar Bolojan este mortal cu chestiunea cu șobolanii. Deci el a fost în PNL, secretar general al Guvernului, a fost în alianță cu PSD și dintr-o dată descoperă șobolanii. Dar el a fost în cușca cu șobolani până acum. E necinstit, a ieșit din cușcă și a aprins lumina. De fapt toți liberalii dacă vedeți se extrag și au aprins lumina acum în frunte cu Bolojan. Dar până acum acolo au fost, și la dărâmările de guverne, și la blestemățiile cu dărâmările președintelui. Dintr-o dată ei aprind lumina și alții sunt șobolanii. Nu, și ei sunt la fel de șobolani ca și ceilalți chiar dacă dau din întrerupător”, a afirmat Traian Băsescu despre actualul premier interimar.

Pe lângă atacurile retorice, Traian Băsescu a analizat contextul economic actual, arătând că modelul promovat de șeful Executivului nu mai reprezintă o soluție viabilă. Fostul președinte a menționat că, deși îi apreciază realizările și a procedat similar în 2010, în prezent ar fi preferat o reducere a cheltuielilor în locul unei presiuni pe economie.

El a avertizat că populația și firmele nu mai pot tolera măsurile de austeritate și inflația, solicitând o schimbare a sistemului dacă premierul va fi menținut în funcție.

„Eu îl apreciez pe Ilie Bolojan pentru ce a reușit să facă. Ca dovadă, am și făcut astfel în 2010, însă aș fi mers mai mult pe reducerea cheltuielilor decât pe împovărarea economiei. A făcut deja spre deosebire de cei care au stricat. Nu cred că este singurul care poate face ceva, pe de o parte, și pe de altă parte nu știu dacă poate continua așa, că nu mai suportă economia, nici economia nici populația nu mai suportă nici inflația, nici măsurile. Va trebui să schimbe sistemul dacă, într-un fel sau altul, va fi menținut pe funcția de premier”, a punctat Traian Băsescu.

În ceea ce privește viitorul politic al premierului, fostul președinte a explicat că o nouă propunere a lui Ilie Bolojan pentru conducerea Guvernului, venită din partea lui Nicușor Dan, ar fi incorectă din punct de vedere constituțional.

El a atras atenția că revenirea în funcție a unui premier după ce Executivul a fost demis de Parlament discreditează autoritatea legislativă.

În acest sens, soluția corectă identificată de fostul președinte este ca acesta să își reia rolul de președinte al Senatului, poziție din care să își pregătească o viitoare candidatură la alegerile prezidențiale.

„Din punct de vedere constituțional nu este în regulă. Nu poți după ce Parlamentul a dat un jos și Guvernul este căzut să te duci să spui acum votează-mă. Discreditezi și Parlamentul. Probabil că soluția corectă politic ar fi ca domnul Bolojan să își reia funcția de președinte al Senatului și, de aici, să își pregătească candidatura la funcția de președinte, nu neapărat din funcția de premier”, a încheiat Traian Băsescu.

Tematică analizată Poziția și argumentele lui Traian Băsescu Soluția sau concluzia propusă Retorica politică (Atacul cu „șobolanii”) O consideră ipocrită; Bolojan a fost secretar general al Guvernului și a făcut alianțe cu PSD, fiind parte din sistem timp de 30 de ani. Politicienii liberali nu se pot disocia de trecut; toți actorii din sistem împart aceeași responsabilitate. Modelul economic actual Respinge continuarea austerității și a inflației mari; economia și populația nu mai pot suporta aceste măsuri. Solicită reducerea cheltuielilor publice inutile și schimbarea radicală a sistemului economic actual. Cadrul constituțional O nouă desemnare a lui Bolojan ca premier după ce a fost demis de Parlament ar discredita total autoritatea legislativă. Respectarea Constituției prin retragerea premierului dincolo de jocurile politice de conjunctură. Viitorul politic al premierului Consideră că poziția de șef al Guvernului este blocată din punct de vedere constituțional și administrativ. Bolojan ar trebui să revină la șefia Senatului și să își pregătească de acolo o candidatură la prezidențiale. Alte figuri de pe scena politică Ironizează apariția unor lideri populiști, nominalizându-l pe Călin Georgescu și promisiunile sale nerealiste. Scena politică actuală este marcată de un populism exacerbat și de strategii de imagine ineficiente.

Săptămâna trecută, fostul președinte al României vorbea, tot la un post TV, despre modul în care Ilie Bolojan pare să judece, din punct de vedere politic, doar după prioritățile pe care le are el, nu cele pe care le are România.