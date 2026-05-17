Liderul senatorilor Petrișor Peiu critică dur întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și conducerea grupului german Schwarz Group, susținând că Guvernul încearcă să prezinte drept sprijin pentru economia românească o discuție cu unele dintre cele mai mari rețele de import de pe piața locală.

Reacția senatorului AUR vine după întâlnirea desfășurată la Palatul Victoria între Ilie Bolojan și CEO-ul Schwarz Group, Gerd Chrzanowski, unde au fost discutate oportunitățile de investiții în sectorul alimentar și promovarea producătorilor români pe piețele europene.

Peiu susține însă că mesajul oficial transmis de Guvern contrastează puternic cu realitatea economică și cu activitatea companiilor din grupul german prezente în România.

Senatorul AUR afirmă că întâlnirea dintre reprezentanții Guvernului și grupul Schwarz reprezintă una dintre cele mai contradictorii situații din ultima perioadă.

„Unele glume se scriu singure, mai ales atunci când guvernul vrea să îşi cosmetizeze cele mai penibile acţiuni. Premierul Ilie Bolojan se întâlneşte cu cei mai mari importatori din România pentru a vorbi despre „promovarea producătorilor români”. Omul nostru de la palatul Victoria s-a întâlnit, servil, cu un mare producător german de mâncare, care îşi vinde produsele aici prin cele mai mari supermarket-uri din ţară şi vrea să ne convingă că a făcut-o pentru a promova industria românească”, a declarat Petrișor Peiu.

Acesta sugerează că interesul real al grupului german nu ar fi fost legat de producția alimentară, ci de servicii de digitalizare pentru instituțiile statului român.

„De fapt, este ca în bancurile de la Radio Erevan: nemţii nu doreau să cumpere ceva din România, ci doreau să vândă. Şi nu mâncare, ci „servicii de digitalizare”. Şi nu pe piaţa liberă, ci direct instituţiilor de stat, inclusiv STS”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu ironizează și implicarea vicepremierului Oana Gheorghiu în promovarea serviciilor grupului german către instituțiile publice.

„În contextul efortului depus de vicepremierul Oana Gheorghiu, de promovare a serviciilor grupului german Schwarz către achizitorii publici din ţară am aflat cu toţii că, în ziua de 10 martie 2026, premierul Ilie Bolojan şi CEO-ul Schwarz Group, Gerd Chrzanowski, s-au întâlnit, la Palatul Victoria, pentru a vorbi despre „oportunităţile de investiţii în sectorul producţiei alimentare din România, precum şi despre promovarea producătorilor români pe pieţele europene””, a declarat senatorul.

Tema digitalizării instituțiilor publice și posibila implicare a unor companii externe în infrastructura IT a statului au generat controverse în ultimele săptămâni, mai ales după apariția unor informații privind discuții între oficiali români și reprezentanți ai grupului german.

Liderul senatorilor AUR susține că discursul despre sprijinirea producătorilor români este greu de susținut în condițiile în care companiile din grupul Schwarz sunt printre cei mai mari importatori de produse alimentare din România.

„Ei bine, ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns, dar Lidl şi Kaufland, firmele din grupul Schwarz prezente în România, sunt printre importatorii fruntaşi la noi în ţară: Lidl pe locul 5, iar Kaufland pe locul 20. E drept că una dintre ele, Kaufland, se află printre primii 500 de exportatori din România. Dar pe locul 281!”, a declarat Petrișor Peiu.

Acesta afirmă că cele două rețele domină comerțul alimentar din România și au ajuns lideri ai pieței după cifra de afaceri.

„Pentru a fi cât se poate de clar: cele două reţele germane domină piaţa locală a comerţului alimentar: în funcţie de cifra de afaceri din 2024, Lidl a ocupat primul loc, cu aproximativ 24 de miliarde de lei, iar Kaufland locul al doilea, cu aproape 20 de miliarde de lei”, a afirmat senatorul AUR.

Petrișor Peiu susține că modelul de business al grupului Schwarz se bazează inclusiv pe importuri masive și pe dezvoltarea mărcilor private produse în fabrici proprii.

„Nu ştiu cum i-o fi prezentat Oana Gheorghiu realitatea şefului ei de guvern, dar firmele Lidl şi Kaufland au tot interesul să importe cantităţi uriaşe de mâncare, căci Schwarz Group deţine 23 de fabrici care produc dulciuri, băuturi şi produse de patiserie destinate în special mărcilor private ale Lidl şi Kaufland”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Acesta afirmă că oricine intră într-un magazin Lidl sau Kaufland poate observa volumul mare de produse din import existente pe rafturi.

Subiectul produselor românești versus importuri a devenit în ultimii ani una dintre cele mai sensibile teme din comerțul alimentar, în special în contextul dezechilibrelor comerciale și al presiunii puse pe producătorii locali.

Declarațiile lui Petrișor Peiu apar într-un context politic tensionat, în care opoziția acuză Guvernul că favorizează companii externe în proiectele de digitalizare și modernizare a administrației publice.

În ultimele zile, vicepremierul Oana Gheorghiu a respins public acuzațiile privind existența unor negocieri netransparente și a susținut că discuțiile cu grupul Schwarz au avut caracter instituțional și exploratoriu.

Oficialul a afirmat anterior că întâlnirile au urmărit identificarea unor posibile soluții utile pentru digitalizarea administrației și nu au avut caracter comercial sau secret.

Tema implicării companiilor străine în infrastructura digitală a statului a devenit însă rapid un subiect de confruntare politică, în special după referirile la servicii IT și colaborări cu instituții precum STS.

Prin declarațiile sale, Petrișor Peiu încearcă să evidențieze ceea ce consideră a fi o contradicție majoră între mesajul Guvernului privind sprijinirea economiei românești și relația cu marile grupuri comerciale internaționale.

Senatorul AUR sugerează că întâlnirea dintre Guvern și reprezentanții Schwarz Group ridică semne de întrebare atât în ceea ce privește comerțul alimentar, cât și în zona digitalizării instituțiilor publice.

Subiectul este de așteptat să rămână în atenția publică și în perioada următoare, mai ales în contextul dezbaterilor privind rolul capitalului străin în economia românească, securitatea digitală și sprijinul acordat producătorilor locali.