Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că mulți oameni îl văd pe Ilie Bolojan ca pe un „Mesia”. El a criticat faptul că Bolojan s-ar gândi mai mult la propria candidatură viitoare decât la problemele urgente ale țării. Băsescu a explicat că, în acest moment, România are nevoie de un guvern cu puteri complete, care să poată lua rapid decizii și să emită ordonanțe de urgență.

El a declarat la „Special B1” de la B1 TV că un politician responsabil ar trebui să pună pe primul loc interesele statului. În opinia sa, un guvern provizoriu sau minoritar nu poate adopta legi importante, cum este legea salarizării cerută prin PNRR.

Băsescu a mai spus că există probleme importante și în privința armatei. El a dat exemplul contractului de 8,3 miliarde de euro pentru dotarea armatei și a întrebat cum ar putea un guvern provizoriu, cu miniștri interimari, să aprobe o astfel de decizie. În opinia lui, atât PSD, cât și PNL nu înțeleg cât de importante sunt aceste priorități pentru România și există riscul pierderii unor miliarde de euro.

Fostul președinte a afirmat și că liderii politici trebuie uneori să accepte pierderi electorale pentru binele țării. El a amintit de criza economică din 2008 și a spus că, împreună cu fostul premier Emil Boc, și-a asumat măsuri nepopulare pentru a stabiliza economia în 2010. Potrivit lui, interesul național trebuie pus înaintea interesului personal sau de partid.

„Îmi pare rău să spun, pentru mulţi, domnul Bolojan e ceva extraordinar, aşa, un soi de Mesia, dar un om politic, care înţelege şi priorităţile statului, n-ar face aşa ceva. Dânsul, probabil, judecă doar priorităţile dânsului de a candida când vrea, dar, în momentul de faţă, vital pentru România este să aibă guvern în deplinătatea funcţiunilor sale, să poată emite ordonanţe de urgenţă, ordonanţe. Cum credeţi că un guvern provizoriu sau un guvern minoritar ar putea trece legea salarizării, care e obligaţie în PNRR. Cum o trece legea salarizării cu un guvern care nu este în deplină putere? Sau un alt exemplu – cum se dă mandat pentru semnarea celor 8,3 miliarde de euro, bani pentru dotarea armatei de către un guvern provizoriu, cu miniştrii interimari? Deci, cred că oamenii ăştia, atât PSD-ul, cât şi PNL-ul, nu înţeleg că România are şi ea nişte priorităţi. Noi riscăm să pierdem foarte mulţi bani, miliarde, şi ei cred că nu vor răspunde pentru treaba asta. Uneori, trebuie să iei şi astfel de decizii, adică să pierzi ca om politic, iar eu am pierdut. Aduceţi-vă aminte când cele două partide, PNL şi PSD, au băgat ţara în criză, în 2008, făcând foarte multe concesii către salarii, drepturi şi aşa mai departe, în 2010 a trebuit să-mi asum, împreună cu premierul Boc, să-mi asum repararea, restabilirea echilibrelor macroeconomice cu costuri politice extraordinare, dar am făcut-o. Între interesul naţional şi interesul tău ca om politic, nu poţi să pui interesul tău pe primul loc. Ori aici cred că, fie că vorbim de un interes personal, fie că vorbim de un interes de partid, prin refuzul de a relua discuţiile, este clar că se pune prioritar interesul partidelor, ceea ce nu e în regulă”, a declarat Băsescu.

Întrebat dacă alegerile anticipate ar fi o soluție mai bună pentru situația politică actuală, Băsescu a spus că România are obiective financiare urgente care nu pot fi amânate. El a explicat că, dacă problemele politice vor fi discutate prea mult timp, țara riscă să piardă bani importanți. Din punctul lui de vedere, prioritatea ar trebui să fie obținerea fondurilor, iar abia după aceea să fie clarificate celelalte probleme politice.

Băsescu a mai spus că, dacă ar face parte din Guvern sau ar avea putere de decizie, și-ar concentra toate eforturile pentru ca România să primească acești bani. El a adăugat că termenul nu este foarte lung și că până la sfârșitul lunii august se va afla dacă România va primi fondurile respective.

„Până le clarificăm, pierdem banii. Eu zic să luăm banii și pe urmă să vedem ce avem de clarificat. Dar, până una alta, trebuie să luați banii. Deci, dacă aș fi în Executiv sau factor de decizie politică, aș canaliza tot efortul pe primirea acestor bani. Nici nu sunt multe luni, deci de acum până la sfârșitul lui august aflăm dacă încasăm banii ăștia”, a răspuns Băsescu.

Băsescu a spus că banii pentru armată nu înseamnă doar investiții pentru siguranța țării, ci și un ajutor important pentru economie. El a explicat că o mare parte din aceste fonduri ar urma să fie cheltuite în România. Fostul președinte a precizat că țara nu poate produce tot ce are nevoie armata, însă aproximativ 50-60% din bani ar rămâne în economia românească. În opinia lui, acest lucru ar fi benefic deoarece fondurile ar ajuta firmele și economia locală.

Băsescu a atras atenția și asupra termenelor foarte scurte pentru obținerea acestor bani. El a avertizat că România poate pierde sume importante dacă politicienii continuă să fie preocupați de negocieri și calcule electorale.

El a spus că până la sfârșitul lunii mai trebuie clarificată situația banilor pentru armată, iar până la sfârșitul lui august trebuie rezolvată problema legată de PNRR. Potrivit lui, este vorba despre aproximativ 20 de miliarde de euro care trebuie obținute în doar trei luni.