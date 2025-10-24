Ministrul Radu Marinescu a explicat că reuniunea a avut loc sub patronajul Camerei Deputaților și a avut două obiective principale: deblocarea situației din justiție, astfel încât cetățenii să nu fie afectați de întârzieri în actul de justiție, și accelerarea demersurilor pentru obținerea fondurilor europene din PNRR.

„Sub patronajul Camerei Deputaţilor astăzi a avut loc o întâlnire cu reprezentanţii magistraţilor în ideea de a deschide o cale de dialog cu două obiective esenţiale: deblocarea situaţiei din justiţie pentru a nu supune cetăţeanul unor dificultăţi, care sunt evidente legate de desfăşurarea actului de justiţie şi, apoi, atingerea cât mai rapidă cu încadrare într-o cronologie care se accelerează tot mai mult a obiectivului de a obţine bani europeni din PNRR. Ori în acest context, aşa cum sublinia şi preşedintele României, dialogul este absolut necesar. Este o cale firească, pentru că presupune o loialitate de colaborare între puterile statului”, a declarat Radu Marinescu la Antena 3 CNN.

Ministrul a subliniat că întâlnirea nu a fost o ședință de lucru a unui grup deja constituit, ci o discuție preliminară în care s-a stabilit formarea unui grup parlamentar deschis tuturor partidelor din Coaliție. Acesta va include specialiști din cadrul CSM și va avea misiunea de a analiza variantele legale care pot sprijini aplicarea programului de guvernare în limitele Constituției.

El a precizat că premierul Ilie Bolojan nu a fost parte din această întâlnire și că grupul va funcționa la nivel parlamentar, nu guvernamental.

„Astăzi nu a existat o întâlnire a vreunui grup de lucru. În dialogul purtat astăzi s-a convenit să se alcătuiască un grup de lucru parlamentar, deci, la nivelul Parlamentului, care să cuprindă specialişti din membri Coaliţiei – deci, este deschis tuturor partidelor din Coaliţie –, specialişti ai Consiliului Superior al Magistraturii. Un grup de lucru, care să încerce să identifice soluţii, ceea ce este un lucru firesc”, a mai spus oficialul.

Întrebat dacă magistrații au propus modificări privind procentul pensiei sau durata etapizării vârstei de pensionare, Marinescu a respins ferm aceste informații. El a spus că nu s-a discutat despre majorarea cuantumului pensiei de la 70% la 75% din salariul net și nici despre extinderea perioadei de creștere a vârstei de pensionare de la 11 la 15-16 ani.

„Astăzi, nu s-au discutat procente, nu s-au discutat etapizări. Astăzi s-a discutat doar despre faptul că este necesar dialogul între puterile statului, că România stă sub o constrângere importantă de obţinere a banilor europeni, că orice fel de demers trebuie să fie constituţional”, a mai spus Radu Marinescu.

Ministrul a precizat că discuțiile s-au concentrat exclusiv pe necesitatea reluării dialogului între puterile statului și pe respectarea cadrului constituțional. El a reamintit că România se află sub presiunea termenelor din PNRR și că orice demers legislativ trebuie să respecte aceste obligații și principiile cooperării loiale între instituții.

Marinescu a mai spus că inițiativa de a constitui grupul de lucru este o formă de consultare firească între Parlament, Guvern și sistemul judiciar, menită să asigure continuitatea reformei pensiilor de serviciu în condiții de legalitate și echilibru instituțional.