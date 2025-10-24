Președintele Camerei Deputaților și liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat joi o întâlnire la sediul Parlamentului României, la care au participat președinții principalelor instituții din sistemul judiciar – Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Parchetul General – precum și reprezentanți ai puterii executive.

Discuțiile au fost organizate în contextul urgenței legislative legate de adoptarea unei noi forme a legii pensiilor de serviciu pentru magistrați, după ce precedentul proiect a fost declarat neconstituțional de către CCR.

Potrivit comunicatului transmis de CSM, președintele Consiliului, Elena Costache, a participat la întâlnire împreună cu președinta ÎCCJ, Lia Savonea, și cu procurorul general, Alex Florența.

În cadrul întâlnirii, aceștia au subliniat că este esențial ca orice discuție privind statutul magistraților să se desfășoare cu implicarea efectivă a reprezentanților autorității judecătorești, pentru a garanta respectarea independenței justiției – considerată o garanție fundamentală a statului de drept.

CSM a transmis că dezbaterile referitoare la statutul judecătorilor și procurorilor trebuie să rămână în acord cu principiile constituționale care guvernează activitatea sistemului judiciar. Instituția a precizat că independența justiției, predictibilitatea și stabilitatea cadrului normativ, precum și adoptarea unei reglementări echitabile care să țină cont de realitățile sistemului judiciar și de rolul justiției într-un stat democratic, reprezintă liniile directoare ale oricărui dialog interinstituțional onest.

„La data de 24 octombrie 2025, la invitația președintelui Camerei Deputaților, președintele Consiliului Superior al Magistraturii a participat împreună cu președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul generalal Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la o întâlnireorganizată la sediul Parlamentului României, la care au luat parte și reprezentanți ai puterii executive. Este esențial ca aspectele care privesc statutul magistraților să fie discutate cu implicarea efectivă a reprezentanților autorității judecătorești, astfel încât orice demers în acest sens să respecte independența justiției, garanție esențială a statului de drept. Dezbaterile referitoare la statutul judecătorilor și procurorilor trebuie să fie în acord cu principiile constituționale care guvernează activitatea sistemului judiciar”, au transmis reprezentanții CSM, într-un comunicat oficial.

În reacția sa oficială, Consiliul Superior al Magistraturii a insistat asupra faptului că independența justiției nu trebuie pusă în pericol de dezbateri politice sau publice excesive. Instituția a avertizat că un discurs dezechilibrat, care stigmatizează corpul profesional al magistraților, poate avea consecințe nefaste asupra percepției publice și a încrederii în instituțiile judiciare.

De asemenea, CSM a reamintit că, în mod constant, a solicitat un dialog interinstituțional real, bazat pe respect reciproc între puterile statului. În viziunea Consiliului, elaborarea unei reglementări privind pensiile de serviciu trebuie făcută în condiții de transparență și echilibru, fără ingerințe care ar putea diminua independența sistemului judiciar.

„Independența justiției, predictibilitatea și stabilitatea cadrului normativ, adoptarea unei reglementări echitabile, care să țină cont de rolul justiției într-un stat democratic, precum şi de realităţile sistemului judiciar, elaborată în condiții care să nu transforme corpul profesional al magistraților într-o țintă de presiune publică, trebuie să fie liniile directoare ale oricărui dialog interinstituțional onest, pe care de altfel Consiliul l-a solicitat în mod constant. Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă responsabilitatea magistraturii față de societate, dar și necesitatea unui discurs public echilibrat al tuturor factorilor implicați, în legătură cu puterea judecătorească, astfel încât să fie evitate stigmatizarea corpului profesional al judecătorilor și procurorilor, precum și consecințele nefaste pe care astfel de abordări le au în privința încrederii publicului în sistemul judiciar”, se mai arată în comunicatul citat.

Sorin Grindeanu a precizat și el, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că întâlnirea de la Parlament a avut ca scop formarea unui cadru de dialog constructiv între puterea legislativă, executivă și judiciară. Liderul PSD a afirmat că a inițiat această consultare pentru elaborarea rapidă a unui nou proiect de lege privind pensiile magistraților, care să răspundă așteptărilor cetățenilor și să permită deblocarea tranșei de 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) până la 28 noiembrie 2025.

El a explicat că demersul său are două obiective clare: deblocarea situației din justiție și crearea unui grup de lucru format din specialiști, coordonat de Parlament, care să identifice cu celeritate o soluție legislativă constituțională.