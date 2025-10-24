Anatol Șalaru a transmis, într-o postare pe Facebook, că justiția i-a dat din nou dreptate în disputa juridică cu liderul AUR. Potrivit fostului ministru, apelul formulat de George Simion a fost respins, iar hotărârea inițială a fost menținută de instanță.

„Instanța mi-a dat din nou dreptate și a respins apelul lui George Simion făcut împotriva hotărârii judecătorești care constata că acuzațiile mele privind colaborarea liderului AUR cu agenții Moscovei sunt reale”, a scris Anatol Șalaru.

Politicianul de la Chișinău a afirmat că Simion continuă să deschidă procese, deși rezultatele acestor demersuri îi sunt, până în prezent, nefavorabile. Potrivit lui Șalaru, aceste acțiuni ar avea mai degrabă un scop de imagine decât unul juridic.

„George Simion insistă să piardă proces după proces, dar probabil face toate aceste acțiuni doar ca să pară că se apără cu tărie”, a adăugat acesta.

În continuarea mesajului său, fostul ministru a criticat modul în care liderul AUR gestionează acuzațiile, afirmând că George Simion ar da dovadă de „dublă personalitate” în relația cu Moscova.

„Nu pot să nu constat că Simion are o dublă personalitate. Pe de o parte oficializează legătura cu Moscova, pozându-se cu Costiuc, pe de altă parte deschide acțiuni în instanță”, a scris Șalaru.

El a susținut că, de-a lungul timpului, au fost adunate suficiente probe care ar demonstra conexiunile dintre liderul AUR și interesele Federației Ruse. Fostul ministru afirmă că serviciile de informații din Republica Moldova și Ucraina ar fi strâns documente relevante care susțin aceste acuzații.

„Toate dovezile apărute de-a lungul anilor, toate probele strânse de serviciile de informații din Moldova și Ucraina arată același lucru. Simion este un pericol la adresa siguranței și securității celor două state”, a mai precizat Anatol Șalaru.

Anatol Șalaru a mers mai departe, susținând că activitatea și discursul liderului AUR ar reprezenta o amenințare nu doar pentru Republica Moldova, ci și pentru România. Potrivit fostului ministru, acțiunile publice și pozițiile lui George Simion ar reproduce tactici de influență specifice structurilor sovietice.

„Din punctul meu de vedere, el este un pericol și pentru siguranța și securitatea României. Tacticile lui par măsuri active desprinse din manualul KGB. Îndemnurile la violență, divizarea societății românești, criticarea valorilor europene – toate acestea sunt dovezi incontestabile”, a scris Șalaru pe rețeaua de socializare.

Afirmațiile sale reiau acuzațiile formulate în trecut, potrivit cărora liderul AUR ar fi promovat mesaje contrare intereselor naționale și celor europene. Acestea sunt respinse constant de George Simion, care a susținut în repetate rânduri că acuzațiile sunt nefondate și motivate politic.

Procesul dintre Anatol Șalaru și George Simion are loc într-un context regional tensionat, marcat de preocupări legate de influența rusă în Europa de Est. AUR, formațiunea condusă de Simion, a fost frecvent criticată pentru pozițiile sale eurosceptice și pentru retorica considerată naționalistă, însă partidul respinge constant orice asociere cu interesele Moscovei.