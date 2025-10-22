În urma rezultatului, liderul AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea sa va lansa, săptămâna viitoare, „Cartea Neagră a Agriculturii Românești”, un raport menit să evidențieze problemele grave și declinul agriculturii sub actuala conducere a Ministerului Agriculturii.

George Simion a acuzat Guvernul și pe ministrul Agriculturii de o gestionare defectuoasă a sectorului agricol, susținând că politicile actuale au distrus gospodăria țărănească și au afectat grav producția națională. Liderul AUR afirmă că măsurile fiscale aplicate de stat îi lovesc direct pe micii producători, în timp ce importurile de carne și produse agroalimentare cresc într-un ritm alarmant.

Potrivit acestuia, programul prezentat de Florin Barbu, aflat la conducerea Ministerului Agriculturii de doi ani, nu oferă rezultate concrete pentru fermieri. George Simion susține că, în ciuda promisiunilor și planurilor anunțate, sectorul zootehnic a înregistrat pierderi semnificative: aproximativ 100.000 de porci mai puțini de la lansarea programului dedicat creșterii suinelor și o scădere de 10.000 de capete de bovine pe an.

„Vom veni cu o Carte Neagră a agriculturii românești. (…) Am primit cu toții un bilanț de 2 ani de program al domnului Barbu ca ministru al Agriculturii, ministru pentru care USR, PSD, PNL, grupul minorităților, UDMR au votat pentru a-și continua mandatul. Vedem aici un program care se adresează suinelor. 80% din carnea de porc este importată și 100.000 de porci avem în minus de când s-a lansat acest program! Foarte eficient de altfel”, a transmis George Simion.

Liderul AUR a acuzat Ministerul Agriculturii că închide târgurile tradiționale și că prin politicile fiscale actuale afectează producătorii locali care fac produse tradiționale precum gemul și zacusca. În opinia sa, ministerul nu asigură piețe de desfacere și nu investește în infrastructura agricolă necesară, cum ar fi sistemele de irigații și accesul la energie la prețuri avantajoase.

George Simion a atras atenția și asupra condițiilor de creditare pentru fermieri, pe care le consideră nefavorabile. Acesta susține că programul „Fermierul” abia reușește să acopere costurile ROBOR, în timp ce agricultorii români sunt nevoiți să se împrumute ulterior cu dobânzi între 10 și 15%, ceea ce face imposibilă dezvoltarea reală a fermelor locale.

„La capitolul de bovine pierdem 10.000 de capete pe an. Ni se vorbește de către domnul Barbu despre avocado și cherry, dar noi dăm în cap prin politica fiscală pe care statul o are, gospodinelor care fac gem și zacuscă. Domnul ministru a închis târgurile, a distrus gospodăria țărănească și nu asigură piață de desfacere, nu asigură infrastructură care pentru agricultori înseamnă irigații și un preț al energiei favorabil și nu oferă condiții de creditare decente, ci cămătărești pentru agricultorii români”, a completat liderul AUR.

Conform datelor prezentate de AUR, dintr-un total de 10.500 de kilometri de canale de irigații existente în România, doar 15% sunt active și funcționale. Această realitate, spune George Simion, explică de ce agricultura românească rămâne vulnerabilă la secetă și la lipsa investițiilor strategice în infrastructura agricolă.

Potrivit informațiilor transmise de Simion, inițiativa anunțată recent va reprezenta un răspuns politic la decizia Parlamentului de a menține actuala conducere a Ministerului Agriculturii și va avea scopul de a expune public „dezastrul din agricultură” pe care AUR îl atribuie actualului guvern.

Formațiunea politică acuză că, sub ministeriatul lui Florin Barbu și al fostului ministru Petre Daea, agricultura românească a fost neglijată, iar politicile implementate au favorizat importurile, în detrimentul producătorilor locali.