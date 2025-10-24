Președinta Maia Sandu i-a transmis urări de succes în constituirea unui guvern capabil să câștige încrederea parlamentului și să răspundă așteptărilor cetățenilor.

‘Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor’, a declarat Maia Sandu.

Această desemnare marchează debutul procesului de formare a noului guvern, care va solicita ulterior votul de încredere în parlament.

De joi seară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), majoritar în legislativul de la Chișinău, și-a exprimat sprijinul pentru candidatura lui Munteanu la funcția de prim-ministru.

‘Alexandru Munteanu este un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile actuale ale țării noastre, în special în ceea ce privește creșterea economică. Considerăm că este omul potrivit pentru această etapă, capabil să răspundă provocărilor și să continue direcția de dezvoltare europeană a Republicii Moldova’, a declarat Igor Grosu, liderul formațiunii.

Alexandru Munteanu, în vârstă de 61 de ani, este cunoscut mai ales în mediile economice și academice, având o prezență redusă în politica activă a Moldovei. El se autodescrie drept „american de origine moldovenească”, conform publicației Ziarul de Gardă.

Experiență și implicare în organizații internaționale și locale

Munteanu este fondator al Camerei Americane de Comerț din Moldova (AmCham Moldova), președinte fondator al Alianței Franceze din Moldova și copreședinte al Consiliului Consultativ de Afaceri pentru Europa de Sud-Est și Eurasia (BAC SEE).

Formare academică

Alexandru Munteanu a absolvit Universitatea de Stat din Moscova, obținând un master în fizică, și și-a continuat studiile la Universitatea Columbia din New York, unde a finalizat un master în Managementul Politicilor Economice.

Carieră internațională și colaborări cu instituții financiare

Munteanu a activat aproape un deceniu la Banca Mondială în Washington D.C., în departamentele dedicate Orientului Mijlociu și Africii de Nord, perioadă în care a colaborat profesional și cu președinta Maia Sandu.

Anterior, a lucrat la Banca Națională a Moldovei și la instituția bancară franceză Credit Lyonnais. În 2005, în calitate de director al reprezentanței WNISEF în Moldova, a contribuit la înființarea companiei Horizon Capital, unul dintre cele mai active fonduri de investiții din regiune.

Activitate în investiții și management corporativ

Ulterior, Munteanu a fondat 4i Capital Partners, companie specializată în administrarea investițiilor în Ucraina, Belarus și Republica Moldova. În 2018, el a declarat că a condus investiții pentru fonduri importante precum WNISEF/Horizon Capital și Dragon Capital, gestionând în prezent investițiile propriei firme.

De asemenea, Alexandru Munteanu face parte din consiliile de administrație ale mai multor companii, precum Portmone, Venbest și Prime Group, unde deține funcția de președinte al consiliilor de administrație, precum și al Bank Credit Dnepr, în calitate de director independent.

Implicare educațională și roluri de conducere

El este membru al Consiliului de Guvernatori al Școlii Internaționale Pechersk (PSI) din Kiev, unde ocupă funcțiile de trezorier și președinte al Comitetului pentru Finanțe și Risc, demonstrând astfel experiența sa extinsă în domeniul financiar și educațional.

Acest profil subliniază expertiza lui Alexandru Munteanu în domeniul economic, financiar și investițional, pregătindu-l pentru rolul de prim-ministru al Republicii Moldova.