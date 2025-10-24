Într-o conferință de presă organizată vineri în județul Olt, Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă poate garanta că PSD nu va accepta o colaborare politică cu AUR în cazul în care coaliția de guvernare se destramă. Liderul social-democrat a precizat că un astfel de scenariu nu este luat în calcul de partid, subliniind că actuala alianță politică a fost stabilită printr-un vot larg în interiorul formațiunii.

„Noi am hotărât să intrăm în alianţă cu PNL, USR, UDMR şi minorităţi, nu doar 100 de oameni din Comitetul Politic Naţional, ci am făcut un vot extins în partid, aproape 5.000 de oameni au votat pentru intrarea în această coaliţie. Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie de care vorbiţi dumneavoastră PSD – AUR. Nici nu am discutat aşa ceva”, a declarat Grindeanu.

Acesta a subliniat că o eventuală alianță cu AUR ar fi posibilă doar în situația în care PSD ar decide să iasă din coaliția actuală, lucru pe care partidul nu îl are în vedere.

„Ca să fim într-o treabă de acest tip, ar trebui să ieşim din coaliţia actuală, ceea ce nu ne dorim. Nu e o chestiune pe care vreau să o comentez, fiindcă n-am de ce. PSD-ul, în momentul în care a decis să intre în această coaliţie, înţelegem să fim parteneri serioşi, oameni care îşi aduc plus valoarea prin politicile publice propuse acestei guvernări. N-avem alte gânduri în acest moment. Exclud total”, a mai afirmat liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a reluat criticile față de modul în care Guvernul a gestionat proiectul de lege privind condițiile de pensionare ale magistraților. Liderul PSD a spus că, dacă Executivul va menține aceeași abordare și dacă o nouă variantă a legii va fi din nou declarată neconstituțională, atunci Guvernul ar trebui să își asume responsabilitatea politică și să plece.

„Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu, şi va eşua şi a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii”, a declarat Grindeanu.

Întrebat dacă plecarea Guvernului ar trebui să se producă printr-o demisie a premierului sau printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD, Grindeanu a răspuns că:

„Prea puţin importantă nuanţa, trebuie să plece”.

În cazul în care actuala coaliție ar pierde majoritatea, calculele parlamentare arată că PSD ar putea forma o nouă majoritate doar cu sprijinul AUR, însă Grindeanu a reiterat că această variantă este exclusă.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, în legătură cu proiectul privind pensiile magistraților, că Executivul a purtat discuții cu reprezentanții sistemului judiciar, însă anumite solicitări au fost considerate inacceptabile. Șeful Guvernului a subliniat că nu poate fi acceptată ideea ca pensia să ajungă la același nivel cu salariul, precizând că au existat mai multe runde de dezbateri înainte ca proiectul să fie transmis Parlamentului.

„Au fost discuții cu magistrații, dar nu poți să ții cont de opinia ca pensia să fie cât salariul. Asta este inacceptabil. Am avut două ședințe de guvern când s-a discutat proiectul. Când l-am depus în Parlament, apoi am întrebat dacă sunt obiecții și nimeni nu a zis nimic. Credeți-mă că pot să discut orice fel de lucruri, dar sunt niște probleme pe care nu le pot nega. Deficitul e extrem de mare. Ca să înțeleagă românii în ce situație suntem. Datorită faptului că am cheltuit mai mult decât ne permitem, luam împrumuturi în creștere. Cei care acordau aceste împrumuturi și-au dat seama că nu suntem guvernați, așa că ne-a scăzut încrederea ca țară și au crescut dobânzile”, a afirmat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a reacționat la criticile venite dinspre PSD, explicând că măsurile propuse de guvern vizează reducerea deficitului bugetar și responsabilizarea administrației publice. Acesta a insistat asupra faptului că România nu își mai poate permite un aparat administrativ supradimensionat.

„Trebuie să ne reducem împrumuturile pe care le luăm. Vom fi forțați ca țară să facem acest lucru. Noi cheltuim pe an 150 de miliarde de lei în plus față de ceea ce ne permitem. Dacă nu am fi luat aceste împrumuturi, nu am fi putut plăti niciun salariu în domeniul public”, a afirmat premierul.

Bolojan a explicat că primarii trebuie să ia măsuri de eficientizare, inclusiv prin reducerea numărului de angajați acolo unde există excedent de personal, pentru a putea susține cheltuieli esențiale, precum încălzirea centralizată.

„Oamenii așteaptă ca la pachetul 2 să se facă corecții. De multe ori am fost inflexibil, am spus că trebuie să reducem cheltuielile din administrația locală și centrală. Eu pot să plec mâine, dar să ni se spună care sunt soluțiile geniale care nu deranjează pe nimeni”, a adăugat Bolojan.

Premierul a precizat că guvernul a avut recent consultări cu reprezentanții Comisiei Europene, în contextul discuțiilor despre creșterea salariului minim. Potrivit acestuia, România riscă o procedură de infringement dacă nu respectă angajamentele europene în privința politicilor salariale.

„Am rugat-o pe doamna comisar Mânzatu să pregătească de la nivelul Comisiei Europene un material pe acest subiect, astfel încât să avem toate datele pe masă și să luăm o decizie în consecință. Eu sper ca săptămâna viitoare să lămurim acest subiect privind creșterea salariului minim”, a precizat Bolojan.

În aceeași conferință, Sorin Grindeanu a clarificat și poziția PSD în ceea ce privește reforma din administrația locală, după ce ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a vorbit despre necesitatea reducerii de personal.

„Următoarea angajare de răspundere a Guvernului, dacă va exista, trebuie să includă și măsuri privind administrația centrală, nu doar cea locală. În plus, din perspectiva PSD, este obligatoriu să conțină un pachet de relansare economică”, a explicat liderul social-democrat.

Grindeanu a subliniat că partidul său susține o abordare echilibrată, bazată pe reducerea cheltuielilor, nu pe concedieri impuse de la centru.

„Nu poți vorbi doar de tăieri, concedieri și creșteri de taxe, fără să vii și cu politici publice care să stimuleze economia. Asta am propus noi: un pachet care să încurajeze creșterea economică, în paralel cu reformele administrative”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că deciziile privind optimizarea cheltuielilor ar trebui lăsate în seama autorităților locale, care cunosc cel mai bine nevoile comunităților.

„Noi am spus constant că este mai bine să discutăm despre reducerea cheltuielilor, nu despre reducerea de personal. Fiecare primar, împreună cu Consiliul Local, trebuie să decidă cum își optimizează bugetul – fie prin disponibilizări punctuale, fie prin reducerea altor cheltuieli publice. Asta înseamnă descentralizare reală”, a precizat Grindeanu.

Acesta a explicat că o reformă bazată exclusiv pe concedieri ar aduce economii limitate și ar genera probleme sociale.

„Economia totală estimată printr-un val de concedieri ar fi undeva la 1,2–1,3 miliarde de lei, adică aproximativ 250 de milioane de euro din bugetul național. Dacă luăm în calcul și faptul că mulți dintre cei concediați ar intra în șomaj, economisirea reală ar scădea la 700–800 de milioane de lei”, a detaliat Grindeanu.

În final, președintele interimar al PSD a arătat că diferențele dintre social-democrați și premier țin de viziunea asupra reformei: