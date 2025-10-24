Reforma pensiilor magistraților a devenit din nou subiect de discuție în Camera Deputaților, după ce Curtea Constituțională a respins proiectul din cauza lipsei avizului CSM. În acest context, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a transmis o poziție oficială cu privire la întâlnirea organizată la Parlament.

Ea a apreciat reluarea discuțiilor și a subliniat importanța cooperării între puterile statului. Potrivit acesteia, deschiderea spre dialog reprezintă un pas necesar pentru a depăși blocajele existente:

„Salutăm deschiderea pentru dialog pe care îl vedem ca pe un prim pas pentru a debloca situația actuală, în spiritul cooperării loiale între puteri”.

Lia Savonea a prezentat și cinci principii care ar trebui să ghideze discuțiile referitoare la reforma pensiilor magistraților. Acestea pun accent pe echilibru, stabilitate și conformitate cu normele constituționale și europene:

„CINCI PRINCIPII PENTRU DIALOG Independența justiției nu este un privilegiu, ci o garanție pentru statul de drept Predictibilitate și stabilitate pentru statutul magistraților Solidaritate, nu sacrificiu selectiv Corpul magistraților își reafirmă responsabilitatea față de societate, dar nu abdică în fața presiunilor Soluția trebuie să fie constituțională și conformă dreptului european, nu conjuncturală”.

Prin aceste principii, Savonea a indicat că orice modificare a regimului pensiilor trebuie să fie fundamentată juridic și să mențină echilibrul între responsabilitatea financiară și independența sistemului judiciar.

În continuarea mesajului, Lia Savonea a arătat că magistrații recunosc nevoia unui efort comun pentru stabilitatea financiară a statului. Ea a precizat că aceștia își asumă un rol activ în găsirea unor soluții echilibrate: „Magistrații înțeleg nevoia unui efort comun pentru echilibrarea bugetară și sunt dispuși să contribuie prin soluții responsabile”.

Totodată, a atras atenția asupra riscului de a afecta independența justiției prin măsuri disproporționate. În opinia sa, echilibrul dintre responsabilitatea fiscală și independența puterii judecătorești trebuie menținut:

„Totuși, aceste măsuri trebuie să păstreze echilibrul dintre responsabilitatea fiscală și independența justiției. O justiție dependentă de voința politică de moment își pierde forța de a garanta, pe termen lung, supravegherea statului de drept”.

În finalul poziției transmise, Lia Savonea a afirmat că este nevoie de o soluție constituțională și durabilă, care să nu transforme magistrații într-o categorie sancționată colectiv:

„De aceea, dorim să găsim împreună o ieșire din criză, dar fără a compromite pilonii pe care se sprijină statul de drept. Reforma poate și trebuie discutată, însă lipsa unor politici financiare responsabile nu poate fi mascată printr-o sancțiune colectivă aplicată magistraților”, a mai spus ea.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Vineri dimineață, Sorin Grindeanu a organizat o întâlnire de lucru în biroul său de la Camera Deputaților cu principalii actori din sistemul de justiție. La discuții au participat președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, procurorul general, Alex Florența, și președinta Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache.

Întâlnirea a avut loc în contextul blocajului apărut după decizia Curții Constituționale care a respins legea Guvernului privind pensiile speciale ale magistraților.

Surse politice au precizat că premierul Ilie Bolojan nu a fost invitat la această discuție, deși subiectul are legătură directă cu proiectul de lege promovat anterior de Executiv. Sorin Grindeanu și-a asumat inițiativa de a relua procesul legislativ, afirmând că scopul său este de a ajunge rapid la o soluție validă din punct de vedere constituțional.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, liderul interimar al PSD a explicat că și-a propus două obiective clare:

„Așa cum am anunțat public, am inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie. Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională”, a spus el.

În cadrul aceleiași postări, Sorin Grindeanu a mulțumit pentru implicare celor care au participat la discuție, subliniind importanța deschiderii instituționale.

„Le mulțumesc pentru deschidere președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, președintei Înaltei Curți de Casație și de Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea și procurorului General, Alex Florența. De asemenea, apreciez implicarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, a ministrului Muncii, Florin Manole și a vicepremierului Marian Neacșu”.

În continuare, Grindeanu a transmis un mesaj mai larg, adresat clasei politice, în care a insistat pe necesitatea unui dialog constructiv între instituții.

„Eu cred că în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung. Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile”, a mai scris liderul PSD.

Afirmația a fost interpretată în spațiul politic ca o aluzie la relațiile tensionate cu premierul Ilie Bolojan, după refuzul acestuia de a accepta o colaborare pe tema pensiilor speciale.

În finalul mesajului, liderul PSD a lansat o invitație către partenerii de guvernare să participe activ la acest proces legislativ:

„Acest demers trebuie dus până la capăt, alături de toți cei interesați și de bună-credință, de aceea lansez și celorlalți lideri ai coaliției invitația de a fi parte activă din soluție”, a încheiat Grindeanu.

Întâlnirea de la Parlament vine la doar câteva zile după ce Curtea Constituțională a României a respins, cu un scor strâns de 5-4, proiectul de lege privind pensiile magistraților, inițiat de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Curtea a considerat că unele prevederi ale legii contravin principiilor constituționale care reglementează statutul magistraților și independența sistemului judiciar.

Decizia CCR a produs o nouă tensiune între partidele din coaliția de guvernare. Pe 21 octombrie, reprezentanții PSD au părăsit ședința coaliției după ce premierul a refuzat propunerea lor de a constitui un grup de lucru comun, menit să elaboreze un nou proiect de lege în acord cu cerințele Curții.

În acest context, Grindeanu a decis să preia inițiativa la nivel parlamentar, subliniind că termenul-limită pentru corectarea legislației este foarte scurt. Potrivit calendarului stabilit cu Comisia Europeană, România trebuie să adopte o lege conformă cu decizia CCR până la 28 noiembrie, pentru a nu pierde tranșa de 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Deși întâlnirea de vineri s-a încheiat fără o concluzie publică, Grindeanu a precizat că scopul său este de a crea un cadru de lucru transparent, care să includă experți din justiție, reprezentanți ai ministerelor de resort și ai coaliției de guvernare.

Surse parlamentare au declarat că, în perioada următoare, urmează să fie constituit un grup tehnic de lucru care va redacta o nouă variantă a legii pensiilor magistraților.

„Trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă”, a mai transmis Grindeanu, arătând că dorește un proces legislativ bazat pe consultare și pe respectarea deciziilor instanței constituționale.

Chiar dacă premierul Ilie Bolojan nu a participat la discuții, rămâne de văzut dacă Guvernul va sprijini noua inițiativă parlamentară sau dacă va propune, la rândul său, o altă formulă legislativă.

Pentru moment, Sorin Grindeanu a consolidat rolul Parlamentului în gestionarea acestui dosar sensibil, asumându-și responsabilitatea politică de a coordona eforturile pentru o soluție care să răspundă atât exigențelor constituționale, cât și cerințelor europene privind reforma sistemului de pensii speciale.