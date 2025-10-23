Grup de lucru pentru pensiile speciale. Sorin Grindeanu: Pierdem 200 de milioane dacă nu adoptăm legea până la 28 noiembrie

Grindeanu a acuzat Guvernul de „lipsă de dialog” cu reprezentanții sistemului judiciar și a propus formarea unui grup de lucru comun, format din reprezentanți ai partidelor politice și ai justiției, care să elaboreze rapid un proiect de lege capabil să treacă de controlul Curții Constituționale (CCR).

„Eu cred că țara își dorește cât mai repede ca aceste aberații, aceste inechități să fie înlăturate. Românii nu vor să vadă că sunt unii care ies la pensie la 48-49 de ani, cu pensii de 6, 7, 8, 9 mii de euro. Românii vor să vadă că există echitate. Românii vor să vadă că noi, oamenii politici,facem lucruri ca atunci când există derapaje și excese, cum sunt acestea, să le îndreptăm rapid”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a declarat că a propus în cadrul coaliției de guvernare formarea unui grup de lucru comun, cu scopul de a elabora rapid un nou proiect de lege privind pensiile speciale. Potrivit social-democratului, soluția are un caracter tehnic și urmărește evitarea unui nou eșec în fața Curții Constituționale.

Grindeanu a explicat că grupul ar trebui să includă reprezentanți ai principalelor partide politice – PSD, PNL, USR – precum și specialiști din domeniul justiției, pentru a asigura un dialog real cu sistemul judiciar. El a subliniat că lipsa de comunicare dintre Guvern și instituții precum Înalta Curte de Casație și Justiție sau CSM riscă să compromită din nou adoptarea legii.

„Dacă vrem o lege corectă, care să elimine inechitățile și să fie susținută de români, trebuie să lucrăm împreună, nu să transformăm procesul într-o competiție de imagine”, a precizat Grindeanu.

Acesta a adăugat că nu urmărește „paternitatea” proiectului, ci doar adoptarea rapidă a unei legi constituționale și echitabile, fie prin vot în Parlament, fie prin asumarea răspunderii Guvernului.

Sorin Grindeanu a reamintit că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă noua lege a pensiilor speciale nu este adoptată la timp. El a subliniat că termenul-limită prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este esențial pentru menținerea finanțării, iar întârzierea adoptării actului normativ ar putea duce la pierderea unei sume considerabile de bani din partea Uniunii Europene.