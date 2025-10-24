Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară, la Antena 3, că una dintre principalele probleme ale României o reprezintă mentenanța sistemelor și întreținerea infrastructurii, de la poduri până la instalațiile de încălzire. El a subliniat că deficiențele sunt cauzate atât de operatorii din acest sector, cât și de sistemele vechi moștenite dinainte de 1989.

”Una dintre problemele pe care le avem este mentenanţa sistemelor, întreţinerea, de la infrastructura de poduri şi verificarea instalaţiilor de încălzire, trebuie să recunoaştem că aici avem mari deficienţe atât datorate operatorilor din acest sector, dar mai ales sistemelor moştenite dinainte de 1989”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că, de regulă, asociațiile de proprietari operează după un model în care locatarii se preocupă în principal de propriile apartamente, iar întreținerea spațiilor comune este adesea neglijată.

”Ar fi hazardat din partea mea să spun că vom lua măsuri de pe o zi pe alta şi vom schimba lucruri care au nevoie de schimbări de mentalităţi, de sisteme, dar unde trebuie să facem în fiecare zi câte un progres. (…) Un lucru foarte important pe care îl avem este să fim conşienţi că asigurările locuinţelor sunt un element vital în orice ţară. Noi ani de zile nu ne-am asigurat locuinţele”, a adăugat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că responsabilitatea inițială revine cetățenilor, iar abia apoi statul poate interveni. El a explicat că nu este realist să se aștepte ca Guvernul să acopere totul, mai ales într-un context în care statul se împrumută masiv, dacă oamenii nu fac niciun efort minim, cum ar fi plata unei asigurări anuale.

Bolojan a precizat că se lucrează la un cadru legal printr-o Hotărâre de Guvern aflată în dezbatere, pentru a oferi sprijin locuitorilor afectați, menționând că în prezent singura opțiune conform legislației existente sunt ajutoarele de urgență. El a adăugat că pentru soluții mai consistente este necesară modificarea legislației, amintind că astfel de situații se repetă aproape anual în ultimii ani.