Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj clar către conducerea companiilor publice: câștigurile trebuie să reflecte performanța, iar statul nu va mai acoperi pierderile generate de incompetență sau delăsare. Șeful Guvernului a subliniat că veniturile mari nu reprezintă o problemă dacă sunt corelate cu rezultate reale și eficiență managerială, avertizând că adevărata problemă apare atunci când salariile ridicate coexistă cu pierderi constante, servicii slabe și lipsă de responsabilitate.

„Acest pachet care plafonează indemnizațiile abia a intrat în vigoare și are efecte pe viitor. Nu e o problemă că cineva câștigă bine într-o companie, ci dacă face ceva pentru a câștiga acei bani. Am folosit toate pârghiile pe care le-am avut – nu voi aproba bugete de companii care au pierderi încorporate în buget”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a lansat un avertisment către conducerea instituțiilor publice care depind de finanțarea statului pentru a acoperi pierderile. Bolojan a subliniat că nu va mai accepta ca „Guvernul să fie pus cu spatele la zid” pentru a compensa lipsa de eficiență managerială.

„Nu am mai încurajat aceste lucruri. Să pui Guvernul cu spatele la zid ca să-ți plătească uneori delăsarea, în timp ce tu stai bine mersi pe post, nu voi mai permite asta”, a spus premierul.

Bolojan a subliniat că, în ultimii ani, managerii companiilor de stat au fost recompensați independent de performanța lor, creând un dezechilibru între sectorul public și cel privat. Potrivit premierului, această practică a generat risipă de bani publici și a diminuat încrederea cetățenilor în modul de administrare a resurselor statului.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că pachetul legislativ care plafonează indemnizațiile în companiile de stat tocmai a intrat în vigoare și că problemele apar atunci când managerii nu își justifică salariile prin rezultate concrete. El a atras atenția că bonusurile de performanță nu ar trebui acordate în instituțiile care înregistrează pierderi.

Bolojan a precizat că nu va mai aproba bugete pentru companii cu pierderi și că planurile de restructurare trebuie stipulate în contractele managerilor, Ministerul de Finanțe având rolul de a verifica aceste planuri înainte de avizarea bugetelor.

Ca exemplu, premierul a menționat situația CFR de la Ministerul Transporturilor, unde anual apar blocaje și presiuni asupra Guvernului din cauza neînregistrării taxelor în bugete, în timp ce directorii rămân neafectați. El a subliniat că, în trecut, nu a încurajat astfel de practici și a avertizat că nu va mai permite ca Guvernul să fie pus „cu spatele la zid” din cauza delăsării sau incompetenței manageriale.