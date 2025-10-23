Din cuprinsul articolului Bolojan: Ciprian Ciucu, în fruntea sondajelor interne ale PNL

Liderul PNL, Ilie Bolojan a explicat că sondajul a fost realizat în urmă cu aproximativ două luni și a inclus trei posibili candidați liberali. Dintre aceștia, Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, s-a clasat pe primul loc în preferințele alegătorilor.

Bolojan a precizat că desemnarea oficială a lui Ciucu ar putea fi făcută chiar săptămâna viitoare, menționând că acesta a avut cele mai bune rezultate dintre toți candidații testați.

„Acum aproximativ două luni de zile am făcut un sondaj de opinie, au fost trei colegi testaţi. Cel mai bine clasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi, foarte probabil săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei. Dânsul a fost cel mai bine plasat dintre candidaţii noştri”, a anunţat Ilie Bolojan, joi seară, la Antena 3 CNN.

Primăria Capitalei, una dintre cele mai dificile funcții din administrație

Ilie Bolojan a declarat că, în opinia sa, după funcția de prim-ministru, cea de primar general al Bucureștiului este una dintre cele mai solicitante din România.

El a spus că indiferent cine va câștiga alegerile, mandatul nu va fi ușor, având în vedere problemele complexe ale Capitalei, precum sistemul de termoficare și modul de împărțire a bugetelor între primăria generală și cele de sector.

„Indiferent cine va câştiga Primăria, nu o să aibă o viaţă uşoară în anii următori”, e de părere Ilie Bolojan.

Liderul PNL a explicat că a susținut organizarea de alegeri la București pentru că un primar ales legitim are mai multă autoritate decât un interimar. El a adăugat că Stelian Bujduveanu, actualul edil interimar, s-a achitat onorabil de atribuțiile sale, dar că orașul are nevoie de un mandat stabil și validat prin vot.

Apel la o campanie civilizată

Bolojan a spus că își dorește o competiție electorală decentă și că se pot face campanii fără atacuri și limbaj agresiv. El a transmis că PNL speră într-o campanie civilizată, bazată pe proiecte și soluții.

„Poţi să faci campanii fără să te înjuri ca la uşa cortului”, a menţionat Bolojan, spunând că speră „într-o campanie civilizată”.

Perioada de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei începe pe 12 noiembrie, iar campania electorală se va desfășura între 22 noiembrie și 6 decembrie. Hotărârea de Guvern care stabilește calendarul alegerilor a fost publicată joi în Monitorul Oficial și intră în vigoare la 2 noiembrie.

Bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general după ce Nicușor Dan, ales în 2020, a demisionat în urma câștigării alegerilor prezidențiale din luna mai.